De neoromantische stijl van Chineke strekt het orkest tot voordeel ★★★☆☆

Pianist Jeneba Kanneh-Mason soleert bij het Chineke Orchestra. Beeld Eduardus Lee

In de tempel van de klassieke muziek, het Amsterdamse Concertgebouw, gonsden donderdagavond de woorden diversiteit en inclusie. ‘We moeten het er nu over hebben’, zei directeur Simon Reinink op een middagsymposium, ‘in de hoop het er later niet meer over te hebben.’ ’s Avonds trad het Britse Chineke Orchestra op met muziek van – op één na – gekleurde componisten.

Sinds 2015 stimuleert Chineke de carrièrekansen van ‘zwarte en etnisch diverse musici’. In de Grote Zaal riepen ze associaties op met de Venezolaanse jeugdorkesten van El Sistema. Spelen die vooral de klassieke canon, Chineke speurt naar vergeten zwarte componisten.

Die droegen namen als Samuel Coleridge-Taylor, George Walker en Florence Price. Ze doopten hun pen in Angelsaksische inkt: soepele melodieën, niet te krasse harmonieën. In vooroorlogs Europa, vol vernieuwing, maakte hun muziek een achterhaalde indruk. Nu strekt hun neoromantische stijl juist tot voordeel: het jongere, diversere publiek dat Chineke trekt, stroomt moeiteloos in.

In Walkers Lyric for Strings (1946) toonde het orkest zijn sterkste kant: een strijkersgroep die naar wens warm of fel klinkt. De glamour kwam met het Piano Concerto in One Movement (1934) van Price. Solist Jeneba Kanneh-Mason schitterde in een mengeling van Rachmaninov, spiritual en ragtime.

Met de Negende symfonie van Dvorák stapten Chineke en dirigent Leslie Suganandarajah in een welvoorziene traditie. Des te scherper viel op dat er bij de soloblazers nog een wereld aan lef te winnen valt. En wat Dvorák, de Tsjech in New York, er aan inheems-Amerikaanse swing heeft ingestopt, kwam er amper uit.