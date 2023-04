Het zal niemand zijn ontgaan dat de president van Frankrijk, Emmanuel Macron, samen met zijn echtgenote, op staatsbezoek was in Nederland. Tijdens het banket in het Paleis op de Dam kregen ze een keizerlijk diner voorgeschoteld dat opende met ‘Perles de Caviar impérial, œuf, sole et chou et choux-fleur’. Een ‘bombe aux Haagse hopjes’ topte het geheel af.

Koning Willem-Alexander sprak de aanwezigen toe in het Frans, wat hem heel behoorlijk afging. Hij verwees naar zijn illustere voorganger, Lodewijk Napoleon, die als koning van Holland twee eeuwen eerder zijn intrek in het Paleis op de Dam nam. Van hem is bekend dat hij na enkele taallessen van de letterkundige Willem Bilderdijk trots prevelde: ‘Ik ben konijn van Holland!’. Macron trad op zijn beurt in de voetsporen van Lodewijk Napoleon en stootte enkele Nederlandse klanken uit. De NOS moest op zeker moment ‘onverstaanbaar’ plaatsen in de ondertiteling.

De Franse president Emmanuel Macron en koning Willem-Alexander, tijdens Macrons bezoek aan Nederland. Beeld AFP

De ironie wil dat diezelfde dag werd aangekondigd dat er voor de ‘kleine talen’, het Frans en Duits, landelijke bachelorprogramma’s komen op de universiteiten. De bestaande opleidingen worden samengevoegd. In ambtelijk jargon worden ze ‘tekorttalen’ genoemd, omdat er een tekort aan docenten op de middelbare school is. Er moet met het oog op ‘macrodoelmatigheid’ een ‘unilocatie’ komen. Of deze samenvoeging het docententekort gaat verhelpen, moet nog blijken. Wat we wel kunnen voorspellen is dat het opgaan in één landelijke opleiding onherroepelijk tot verdere verschraling van het aanbod zal leiden.

De Nederlandse universiteiten hebben een Engelstalig universum gecreëerd, waarin geen plaats meer is voor de andere talen. Kennis en kunde van het rijke literaire erfgoed van die landen zal verder afbrokkelen. Rousseau? Madame de Staël? Voltaire? Goethe? Wie zijn dat ook al weer?

Nu verschijnen er nog fraaie vertalingen van oude klassiekers als Les Misérables van Victor Hugo (door Tatjana Daan). Boven aan de lijst beste boeken van 2022 van de Volkskrant prijkt De diepst verborgen herinnering van de mens van Mohamed Mbougar Sarr in de vertaling van Jelle Noorman. Op plek nummer 8 staat Dunkelblum zwijgt van Eva Menasse, vertaald door Annemarie Vlaming, die Duits studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Woensdag werd bekend dat Ton Naaijkens de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2023 krijgt, onder meer voor zijn uitmuntende vertalingen, uit het Duits, van dichter Paul Celan.

Wie gaan die vertalingen leveren als we straks geen studenten Duits en Frans meer opleiden? Hoe gaan we de nieuwe werken van Michel Houellebecq, Pierre Michon en Annie Ernaux lezen? We hebben docenten en vertalers nodig als cultuurbemiddelaars. Houd de grootse ‘kleine talen’ in leven!