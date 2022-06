De Nederlandse Toneeljury presenteert de twaalf indrukwekkendste voorstellingen van het seizoen

‘Trojan Wars’, door Het Nationale Theater & HNTJong. Beeld Bowie Verschuuren

Een knappe prestatie: voor het derde jaar op rij een kreupel theaterseizoen, en toch is er weer een selectie voor het Nederlands Theaterfestival. De Nederlandse Toneeljury presenteert donderdag de twaalf ‘meest indrukwekkende voorstellingen van het seizoen’. Mooi nieuws, met de kanttekening dat veel voorstellingen wederom werden dwarsgezeten door lockdowns en ziektegevallen, en te kort te zien waren om serieus mee te dingen. Maar dat mag de pret voor de uitverkorenen natuurlijk niet drukken.

Ondanks de problemen waarmee de sector sinds de heropening worstelt, zoals een tekort aan technici en wegblijvend publiek, spreekt de jury van een ‘weelde aan aanbod’ en een ‘bloemrijk palet’. De selectie is in elk geval veelzijdig: van ‘filosofisch kleinood’ La codista, een monoloog van Marleen Scholten van acteurscollectief Wunderbaum, tot de ‘overrompelende monsterproductie’ Trojan Wars, in regie van Noël Fischer bij Het Nationale Theater. De selectie van het stuk betekent een zoete wraak voor Fischer, want haar uitbundige, kleurrijke jeugdtheaterfeest was in maart 2020 een van de eerste coronaslachtoffers.

Ook Ilay den Boer krijgt terecht erkenning met zijn indringende Salomonsoordeel, over het vluchtelingenvraagstuk, dat anderhalf jaar na de geplande première pas het theaterlicht kon zien.

Hadewych Minis in ‘Girls and Boys’ van Toneelgroep Oostpool. Beeld Joris van Bennekom

De lijst kent jeugdtoneel, muziektheater, twee solo’s, twee vrije producties en zelfs een dansvoorstelling: Winter/21/J van choreograaf Ryan Djojokarso. Vijf van de acht grote gesubsidieerde BIS-gezelschappen (basisinfrastructuur) zijn vertegenwoordigd, naast vijf kleinere clubs. De nieuwe artistiek directeur van Toneelgroep Oostpool, Daria Bukvic, loodst haar gezelschap meteen het festival binnen met de huiveringwekkende solo Girls and Boys, gespeeld door Hadewych Minis.

De jury hoopt dat haar feestelijke selectie komend seizoen een aansporing vormt voor makers en publiek. Opdat kunstenaars weer ongehinderd kunnen creëren en het publiek massaal weer toestroomt. Want Shakespeare wist al: ongelukkigen rest geen ander medicijn dan hoop.

Het Nederlands Theaterfestival (TF) vindt plaats van 1 t/m 11 september.