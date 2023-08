De Nederlandse romantische film ‘Only You’ beschikt over verrassend goed op elkaar afgestemde ingrediënten ★★★★☆

Only You

‘Weet je het zeker?’, vraagt een van haar vriendinnen. ‘Absoluut niet’, zegt Els. Zojuist heeft ze hardop besloten dat ze ‘achter Arthur aan’ wil, de jongen die ze eerder op de avond heeft ontmoet en met wie het vonkt op een manier die ze niet eerder heeft meegemaakt. Op de afterparty van haar vrijgezellenfeest nota bene. Over een paar dagen gaat Els trouwen, met jeugdliefde Koen. Toch gaat ze de nacht in, met Arthur mee naar huis.

Best gedurfd, deze premisse van Only You. Het vergt een doorwrocht scenario en bovengemiddeld goed spel om Els’ ogenschijnlijk impulsieve keuze, waarop de volledige film voortborduurt, overtuigend op het doek te krijgen. Met regisseur Jonathan Elbers (van de uitstekende jeugdfilm De club van lelijke kinderen), scenarist Anna Pauwels (het bekendst van meer doorsneeromkoms als Zwaar verliefd! en Alles is zoals het zou moeten zijn) en hoofdrolspelers Claire Bender en Egbert-Jan Weeber beschikt Only You wat dat betreft over verrassend goed op elkaar afgestemde ingrediënten. Vooral Bender bruist.

De filmtitel en paarsroze poster met beide hoofdpersonages op een balkon aan zee en kant-en-klare verkoopleus (‘Is de ware liefde... een onmogelijke liefde?’) doen anders vermoeden, maar Only You is dus níét onze zoveelste levenloze romantische komedie. ‘Happy endings zijn verhalen die nog niet zijn afgelopen’, klinkt het op een gegeven moment, om alle verwachtingen recht te trekken.

Thuis bij Arthur in Den Haag wentelt Els zich in een tijdelijke bubbel. Ze negeert berichtjes van haar moeder en vriendinnen en voelt zich aangetrokken tot Arthurs initiële onbereikbaarheid: zijn huis is nagenoeg gestript, hij vertrekt binnenkort op een lange reis. Met treffende dialogen verkent Only You ondertussen de breekbaarheid van liefdesrelaties. Op vrij onnadrukkelijke wijze wordt voelbaar wat Els bezielt. Tijdens een lange wandeling doet deze ontmoeting met enige goede wil denken aan de Haagse variant van Before Sunrise, die oer-romantische film (en twee vervolgen) waarin Julie Delpy en Ethan Hawke vanuit het niets de chemie van hun leven ervaren.

De dialoog is puntig en vaak grappig. Exemplarisch voor de vorm waarin scenarist Pauwels verkeert is een telefoongesprekje tussen Els haar dan nog onwetende verloofde over een cateringprobleem in aanloop naar de bruiloft. ‘Veldsla, bam’, besluit Els. ‘Grote rucolaramp afgewend.’ Wat betekent sla als je voor het eerst in je leven een échte levenskeuze dreigt te maken?

De onvermijdelijke seksscènes zijn geen opvulling en ze worden ook niet afgekapt als ze net op gang komen. Integendeel. Seks schetst de ontwikkeling tussen beide hoofdpersonages, van een tikje verbaasd en aftastend tot onbeschaamd vurig.

Zelfs als de film na enige tijd op onvervalst tranentrekkerterritorium belandt, met een centrale rol voor de Yazoo–klassieker Only You, blijft de film smaakvol en oprecht.