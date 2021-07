De Nederlandse Reisopera vindt jong publiek op de camping in Balkbrug

De voorstelling Magelone & Peter van de Nederlandse Reisopera op camping Si Es An in Balkbrug. Beeld Pauline Niks

De witte caravan die op het grasveldje bij de brasserie van camping Si-Es-An in Balkbrug verschenen is, lijkt van een van de vakantiegangers te zijn. Alleen de dikgedrukte letters op de caravan – Nederlandse Reisopera – verraden dat we hier met een bijzonder voertuig te maken hebben. De blauwe strandstoelen en de retro radio zijn geen vakantiespullen, maar rekwisieten van een voorstelling.

Camping Tour

De camping in Balkbrug (gemeente Hardenberg) is vandaag het decor van de Camping Tour van de Nederlandse Reisopera. In juli trekt het grootste reizende operagezelschap van Nederland langs vijftien campings in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De voorstellingen zijn gratis voor de vakantiegangers.

Hoewel de Camping Tour een uit nood geboren oplossing is – in grote theaters spelen ging immers lang niet door de coronacrisis – sluit de Nederlandse Reisopera niet uit dat ze dit soort tours in de toekomst vaker zal doen. ‘We hebben al veel positieve reacties gehad,’ zegt communicatiemanager Hinke Wissink. ‘We kunnen op deze manier een ander publiek bereiken dat misschien niet zo snel naar het theater gaat.’

’s Middags staat de kindervoorstelling Hans en Grietje op het programma. Waar de originele Hans en Grietje nog werden vetgemest door de heks, neemt het Duitse sprookje hier een eigentijdse wending. Het huisje van de heks staat vol met glutenvrije quinoa en zure geitenkwark. Ze eet de kinderen het liefst ‘biologisch, veganistisch en het liefst ook feministisch’. Dit tot afgrijzen van Hans en Grietje, die het liefst de hele dag snoepen.

Hans en Grietje van de Nederlandse Reisopera op camping Si Es An in Balkbrug. Beeld Pauline Niks

De vakantievierende familie Algra uit Kampen, die vooral voor kindervoorstellingen naar het theater gaat, is enthousiast. ‘Ik vond vooral de muziek en de liedjes heel leuk’, zegt dochter Silke (7).

Ook in de op volwassenen gerichte avondvoorstelling Magelone & Peter komen opnieuw veel kinderen af – en nogal wat gezichten die eerder bij Hans en Grietje in het publiek zaten. Kennelijk smaakte de laagdrempelige kennismaking met opera en theater naar meer.

Liederencyclus

De moderne bewerking van de liederencyclus Die schöne Magelone van Johannes Brahms is geknipt voor de locatie. Het verhaal draait om een stel dat al jarenlang op vakantie gaat naar de camping waar ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Hun liefde lijkt uitgedoofd. Hun trouwe caravan – daadwerkelijk een sleurhut geworden – vormt het middelpunt van de voorstelling.

Het heeft iets surrealistisch, luisteren naar liederen van Brahms terwijl op de achtergrond een fanatieke voetbalpartij aan de gang is, in een decor van vakantiehuisjes. We moeten nog tien graden bij de temperatuur denken, en het publiek is bijna samen met Magelone en Peter op diezelfde camping in Zuid-Frankrijk, ‘waar het dertig jaar geleden allemaal gebeurde’.

Passanten op de camping in Balkbrug – een man met een fiets, een groepje kinderen met een skelter – blijven nieuwsgierig luisteren naar de Duitse liederen. De twee jongetjes in het publiek, die eerst nog giechelden toen de eerste hoge noten van het lied Sind es Schmerzen, sind es Freuden werden ingezet, zijn na de voorstelling niet meer bij de acteurs weg te slaan.

Jong en oud applaudisseert na afloop enthousiast. Een groepje kinderen mag een kijkje nemen in de witte caravan waarmee de Reisopera door het land trekt. ‘Het meisje dat Magelone speelde zong zo mooi’, verzucht een meisje. ‘Ze heeft vast heel veel geoefend.’