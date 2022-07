De Nederlandse panda, wordt de zeldzame grote vuurvlinder wel genoemd

Beeld Margot Holtman

Op zoek, in de Weerribben, Overijssel, naar het topstuk van het natuurmuseum dat Nederland heet: de grote vuurvlinder. Nog best moeilijk te vinden, dacht ik. Maar Susan Oosterlaar, vrijwilliger, gids, inventariseerder en schrijver van het boek De grote vuurvlinder, vaart en loopt doelgericht naar de plekken waar ze te vinden zijn. Nog geen vijf minuten staan we tussen het riet, ergens in het laagveengebied, of daar vliegt hij al, een mannetje, een knipperlicht, oranjerood van boven, lichtblauw van onder. En ja, hij is mooi, pas uitgevlogen bovendien en helemaal gaaf.

Misschien een paar honderd exemplaren zijn er nog, eigenlijk alleen hier en in het nabijgelegen natuurreservaat Rottige Meente, ondanks decennialange inspanningen om de soort richting uitbreiding te tuinieren. Even later zien we nog een mannetje, en dan nog twee, het kan niet op. Ze hebben allen een territorium ingenomen, in de buurt van de planten waar ze hun nectar vandaan halen: grote kattenstaart, moerasrolklaver, leverkruid. En nu is het wachten tot de vrouwtjes uit hun poppen kruipen, die we zien op de bladeren van de waterzuring, hun waardplant. Eenmaal uit de pop gaan de vrouwtjes op zoek naar een geschikt mannetje.

De Nederlandse panda, zo wordt de grote vuurvlinder ook wel genoemd. De ondersoort batava komt uitsluitend in Nederland voor. Daarmee is het één van de drie endemische soorten die Nederland rijk is, en veruit de meest aansprekende.

Een moerasvlinder, een superspecialist ook. Van nature komt hij voor langs laaglandrivieren die door moerassen lopen. Systemen met sterke wisselingen in waterpeil. De grote vuurvlinder koloniseerde ons land en Engeland vanuit het oosten, en was groter en kleurrijker dan de oostelijke variant. Engeland en Nederland waren nog verbonden door een groot moerasgebied, maar dat werd rond 7000 jaar geleden verzwolgen door de zee. De Engelse populatie van de grote vuurvlinder stierf rond 1850 uit, door verdere drooglegging van de moerassen.

In Nederland moet de vlinder al die tijd nog hebben geleefd, maar hij werd pas in 1915 ontdekt. De vervening, het afgraven van veen, in combinatie met de rietteelt, bleek voor ideale omstandigheden te zorgen. Het tussenstadium van verlanding van moerasgebieden werd door mensenhanden gemaakt.

Beeld Margot Holtman

En nu varen we door het gebied waar de veenwinning allang is gestopt. Ideaal zou zijn als er weer stromende riviertjes door het gebied zouden lopen, zoals onderzoeker Frits Bink al decennia geleden opmerkte. Dan overstromen de oevers regelmatig, blijft de vegetatie kort en wordt de verlanding geremd. In de zomer is de vegetatie dan weer lang genoeg om beschutting en warmte te bieden aan de grote vuurvlinder. Maar grotere verschillen in waterpeil stuiten op bezwaren in recreatieland. Dus worden de ideale omstandigheden nu nagebootst, door kanten ‘af te schuinen’, door nectarplanten te stimuleren en de waardplant waterzuring te koesteren en soms te verplaatsen. Beheer door rietsnijders, die de verlanding tegengaan. En door het graven van nieuwe watergangen en door het ‘aanleggen’ van moeras.

Dat levert best wat op, namelijk een libellen- en vlinderparadijs. Een mooie zaal in het museum. Gecontroleerde cultuurnatuur, waarin het aangenaam tuffen is. Dat doen wij ook, tuffen, langs de oevers waar purperreigers foerageren, langs het krabbenscheer in het water, omgeven door libellen die over het water scheren. ‘O jee, dit stuk had nog niet gemaaid mogen worden’, zegt Susan Oosterlaar dan. Het blijft mensenwerk, het beheer. Dan zien we wat we nog zochten: twee vliegende vrouwtjes. ‘Mooi, mooi!’, roept Susan Oosterlaar. En ik roep het met haar mee. We hebben het topstuk van het museum compleet.