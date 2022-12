De Nederlandse misdaadserie ‘Sleepers’ is razend spannend ★★★★☆

‘Sleepers’.

Je zou soms kunnen denken dat de gebeurtenissen in de onderwereld zoals ze worden geschetst in Sleepers, de nieuwe misdaadserie van producent Fiction Valley en Videoland, aan de brute kant zijn. Maar dan lees je even later over het proces tegen een organisatie die liquidaties faciliteerde en niet op een vergismoord meer of minder keek.

Het scenario van de zesdelige misdaadserie is van rechercheur en schrijver Simon de Waal, in samenwerking met acteur en hoofdrolspeler Robert de Hoog, die hier ook de rol van creative producer vervult. De titel is gebaseerd op een volgens De Waal ‘hardnekkig’ gerucht dat de Nederlandse onderwereld ervoor zorgt dat ze mensen op de politieacademie geplaatst krijgt. Als deze ‘sleepers’ vervolgens stijgen in de hiërarchie van de politie, komen ze steeds dichter bij waardevolle informatie die de onderwereld goed kan gebruiken. Het lijkt een methode waarbij wel heel veel van het toeval afhangt, als je het vergelijkt met rechtstreekse omkoping of chantage, maar goed, dat is het uitgangspunt. En het levert een razend spannende serie op.

Robert de Hoog in ‘Sleepers’.

De Hoog is rechercheur Martin, een van deze sleepers. Hij is ooit als straatboefje, verwaarloosd door zijn eigen ouders, onder de hoede gekomen van een crimineel van de oude stempel (Hans Kesting). Samen met zijn jeugdvriend Willem (de uitstekende Teun Kuilboer in een permanente zenuwinzinking) vormt hij een duo dat allerhande diensten verleent aan hun oude baas, die de drugshandel- en pillenproductie in Nederland in stabiele handen houdt. Dat verandert als er zich een nieuwe generatie nietsontziende criminelen aandient, aangevoerd door Dwight (met fikse dreiging gespeeld door Julmar Simons, ook wel bekend als rapper Adje): ‘Dit is de deal: jij kankert op, wij nemen de boel over.’

Er vindt al in de eerste aflevering een moordpartij plaats die de hele dynamiek van de organisatie zal veranderen. De druk op Martin neemt van alle kanten toe, en om het nog gecompliceerder te maken raakt ook zijn gezin betrokken bij zijn activiteiten. Het feit dat zijn vrouw (Maryam Hassouni) ook bij de recherche zit, maakt de situatie bepaald niet makkelijker. Daarnaast is er ook een intern onderzoek bezig en begint het aantal slachtoffers van de drugsoorlog akelig op te lopen.

Het is even wennen aan acteurs die je net in een andere misdaadserie hebt gezien. Zo speelt Rifka Lodeizen (Astrid Holleeder uit de Judas-series) hier een onderzoeker van de rijksrecherche, terwijl we De Hoog natuurlijk kennen als Tatta uit Mocro Maffia. Maar Sleepers heeft vaart en spanning genoeg om je als kijker meteen in deze wereld te laten opgaan. . Opvallend is ook de visuele stijl, die van de grote stad een harde, kille wereld maakt, waarin de ontmoetingen op anonieme plekken plaatsvinden: in loodsen, onder bruggen en langs snelwegen. Plekken die we eigenlijk voornamelijk uit krantenkoppen kennen.