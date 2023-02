De naadloze interactie tussen opera en ballet levert wonderschone momenten op tijdens het ‘Messa da Requiem’ ★★★★☆

Eerste solist Riho Sakamoto in Verdi's Messa da Requiem. Beeld Michel Schnater

‘Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’ Voor wie ermee vertrouwd is, is dit Bijbelse citaat moeilijk uit het hoofd te zetten tijdens het Messa da Requiem, want om de haverklap kruipen dansers door het laagje zwarte as op het toneel, of worden erdoorheen gesleept. En dat terwijl choreograaf en regisseur Christian Spuck ver van religieuze beeldspraak wilde blijven, toen hij in 2016 deze megaproductie, opera en ballet in één, voor het Opernhuis Zürich maakte.

Giuseppe Verdi’s dodenmis, waarin bibberende zondaars smeken om gespaard te blijven van de helse vuurzee, wordt bij de Nationale Opera bewust niet boventiteld. Juist omdat het toneelbeeld een kinetische abstractie van de muziek is, met name van de emoties die ze oproept, is iedereen vrij om de beelden zelf te duiden. Wel zijn lijden en sterven immer aanwezig in Spucks verbluffende mix van klassiek ballet en hoekige moderne dans.

Vooral de vrouwelijke solisten van het Nationale Ballet worden vaak kwijnend opgetild en gedragen, hun ledematen slap of juist stijf van de pijn. De lichamelijke zwakte maakt een klassieke pas de deux of een sierlijk adagio zowel macaber als ontroerend. Daartegenover staat de levenskracht van de rijen dansers die met sterke, geometrische bewegingen de dood bezweren. En van eerste solist James Stout, kronkelend en stuiptrekkend op het geselende Dies irae, als een figuur die is uitgespuwd uit een doek van Caravaggio.

De dansers delen het podium met het onvolprezen koor van DNO en vier operazangers van grote Verdiaanse allure. (Ze wisselen af met een tweede zangerscast. De dansers rouleren, zoals gebruikelijk bij ballet.) De naadloze interactie tussen de twee disciplines levert wonderschone momenten op. Tenor Freddie De Tommaso die een indringend Ingemisco zingt, bijvoorbeeld, omringd door ballerina’s met mooie blote ruggen en kromme vingers. Of een ineengestrengelde massa van koorleden en dansers die nederig verlossing zoekt bij een afwezige entiteit.

In de orkestbak is er wellicht sprake van premièrezenuwen. Dirigeren met honderddertig mensen op het podium is ook geen sinecure, zeker niet als het koor soms alle kanten op moet kijken of zingend moet sluipen als een grote zwarte falanx. Dirigent Eun Sun Kim boort troostrijke lyriek aan, maar ze ontketent niet het volle dramatische potentieel van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het ingewikkeldste koordeel, het Sanctus, dreigt te ontsporen.

De stem van sopraan Federica Lombardi sterft weg na een formidabel Libera me. Wat hebben we zojuist meegemaakt? Een bijzonder fraai memento mori, een heldhaftige opstand tegen onze sterfelijkheid, Verdi’s muziek die vleesgeworden is? In elk geval iets onvergetelijk moois.