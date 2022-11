De mythische droomfiguur van Sorour Darabi laat zich niet vangen in hokjes ★★★☆☆

‘Natural Drama’ door Sorour Darabi Beeld Laurent Paillier

Een meterslange vlecht domineert de linkerhelft van de witte vloer: een ruggengraat van wol, met een ribbenkast van lange strengen aan weerszij. Rechts hangt een gordijn van krullen van eenzelfde melkwitte kleur. Wanneer op band druppeltonen voorbij golven en op toneel rookpluimen optrekken, ontwaar je de Iraans-Franse non-binaire trans persoon Sorour Darabi (32). De vlecht begint in hun mond. Wanneer hen langzaam opstaat, transformeert het gevlochten haar van ruggengraat naar tong en van kostuum naar paardenstaart. Als goddelijk zeepaard schrijdt Darabi traag over het witte podium. Een fluïde wezen dat zich niet laat vangen in denkramen van man of vrouw, mens of dier, natuur of cultuur.

Je zou in Durabi’s mythische droomfiguur, dat zich tijdens een fladderdans met ondergebonden ijsklompen aan de grond houdt, verwijzingen kunnen lezen naar hydrofeminisme, een denkstroming die zich keert tegen binair hokjesdenken en waarin water symbool staat voor de verbondenheid van alles. Met het actuele haarprotest in Darabi’s geboorteland Iran heeft het museale toneelbeeld niets te maken, lichtte Darabi toe na afloop van de solo Natural Drama in Amsterdam: ‘Ik ben zelf een harig persoon.’

In 2013 vluchtte Darabi naar Parijs en speelde zich in Europa in de kijker met de solo’s Mowgli (over de ideeënjungle achter het begrip ‘wildheid’) en Farci.e (over de rekbaarheid van een taal zonder grammaticale geslachten). De autonoom opererende performancekunstenaar wordt ondersteund door veel Europese partners waaronder Frascati Producties.

Toch mist Natural Drama nog de leesbaarheid van hun eerdere werk, ondanks bijgeleverde vertalingen van gezongen teksten. Het rafeltje in hun stem wordt op band gemanipuleerd tot polyfonisch koor, van ijle zang tot grommend gehuil. Met welwillendheid herken je soms dansicoon Isadora Duncan (1877-1927) die zich vrijdanste van conservatieve balletregels: de linten om de ijsklompen doen denken aan spitzen. Als Darabi de afstand met het publiek wat meer zou verkleinen, wint de performance aan impact.

Natural Drama Dans ★★★☆☆

Door Sorour Darabi. Coproductie met onder meer Frascati Producties. 8/11, Frascati Theater, Amsterdam.