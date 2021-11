De muzikaliteit gutste over de rand van de liedjes van Stan Vreeken in de Roode Bioscoop ★★★★☆

Stan Vreeken

In de humuslaag van de Amsterdamse popwereld vind je een wat onderbelichte subcultuur van muzikanten die het conservatorium doorliepen. Qua instrumentaal en compositorisch vernuft voldoen ze niet aan het klassieke popbeeld van de autodidact die nooit noten leerde lezen. Ze kunnen veel en laten dat ook horen, in de leukste gevallen min of meer onbewust.

Twee goede voorbeelden speelden maandag in de knusse Roode Bioscoop: eerst Luc Schouten en zijn band Pony Machine, daarna Stan Vreeken en band. Wie een plant meebracht, mocht gratis naar binnen. Een uitstekend derde voorbeeld, Nana Adjoa, was toeschouwer.

Vooral Vreeken zou met zijn vrolijk stemmende, virtuoze songs weleens op de radar van een groter publiek kunnen verschijnen. Zijn sprankelende album Just Like That hoort daar ook op.

Vreeken voerde de band The Big Hunger aan, maakt muziektheater en schreef voor muzikanten als Ruben Hein en Tania Kross. Sinds 2017 maakt hij muziek onder eigen naam: twee ep’s, het minialbum Slumberland (2019) en nu dus een volwaardig album.

In De Roode Bioscoop was élk liedje mooi en innemend, al was het maar omdat de muzikaliteit van Vreeken en zijn band steeds over de rand gutste. Het schoot stilistisch van Hall & Oates naar Paul Simon, terwijl het uitbundige Cinderella Goes It Alone van Stevie Wonder had kunnen zijn.

Komt bij dat Vreeken een begenadigd tekstschrijver is, met een scherp oog voor een goed verhaal. Over Lonesome George, de laatste galapagosreuzenschildpad, die stierf van eenzaamheid. Over het Ayapaneco, een taal die nog slechts wordt gesproken door twee mensen, die helaas ruzie hebben en niet meer met elkaar willen praten.

Zo vindingrijk is hij ook in muzieknoten. Je zou bíjna zeggen: laat hem ons geheim blijven.

Pony Machine & Stan Vreeken Pop ★★★★☆ 1/11, De Roode Bioscoop, Amsterdam.