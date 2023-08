De muzikale variatie en het meesterlijke taalmisbruik van De Jeugd van Tegenwoordig laten je duizelen ★★★★☆

Anders, het vorige album van De Jeugd van Tegenwoordig, zou het laatste Nederlandstalige album zijn van de band. Dus niet. En laten we Onze-Lieve-Heer daarvoor danken, want we zouden verstoken zijn van een staaltje vernuftig, melig, hilarisch, heerlijk oneerbiedig ritmisch taalmisbruik.

Anders dan op Anders, een half gelukt rockgitaaravontuur, vormen de electroklanken van producer Bas Bron op Moderne manieren over de hele linie de basis, maar de muzikale variatie laat je duizelen als het gaat van eighties-electrofunk naar disco en zouk.

Goed nieuws luiert op opgeruimde jazzfunk die troost biedt à la De Jeugd: ‘Modderfokkers gaan dood bij de vleet. Verman je. Hou je bek, jij leeft.’ Ze is pas net begonnen verhaalt over een meisje dat leert twerken om zware tijden te vergeten. De combinatie van synthdisco en half invoelende, half ironische tekst roept een melancholie op die je niet associeert met De Jeugd. Natuurlijk gaat het soms ook op virtuoze wijze nergens over. Voortgestuwd door sonische blokgolven is Broeder ja met zijn ‘kamperfoelie in bloewie’ een exercitie in het stapelen van oewie-klanken.

Jakkaman en Housiehousie klinken weliswaar alsof de automatische piloot is ingeschakeld, daar tegenover staat het geniale Dat mag niet. Opzwepende Caribische zouk die uit een Casio-orgeltje lijkt te komen jaagt een vrolijke litanie van verboden aan: ‘Zeuren, klagen, dingen vragen, in ov een boerka dragen.’

In een hiphoplandschap waar hele horden het liever over hun moeder of hun ego hebben, is De Jeugd, met meesterlijke raps over hedendaagse fratsen als modefascisten, freelancecreatieven en zelfs het track-and-tracen van je postpakketje, een verademing.

De Jeugd van Tegenwoordig Moderne manieren Pop ★★★★☆ Magnetron Music