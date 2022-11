De muzikale biografie van Kasper van Kooten is vermakelijk en met prettige humor verteld ★★★☆☆

Kasper van Kooten en gitarist Frank Stukker in 'Van Kooten en de beat' Beeld Karen van Gilst

Als kleine jongen wist Kasper van Kooten al zeker dat hij muzikant wilde worden. En dan het liefst de drummer van de band, besloot hij na een ontmoeting met Doe Maar-drummer Jan Pijnenburg. Dat was natuurlijk een privilege, dat de band Doe Maar zomaar thuis over de vloer kwam. Maar ja, Kasper woonde nu eenmaal in bij de wethouder van Juinen – een leuke verwijzing naar het personage van zijn beroemde vader Kees van Kooten.

Het drumstel staat prominent op het toneel in deze solovoorstelling. Met foto’s en filmpjes vertelt Van Kooten (50) over zijn levenslange drang telkens weer in een bandje te belanden of er een op te richten, in welke levensfase hij ook verkeert. De aanwezigheid van gitarist Frank Stukker is een welkome aanvulling, die zorgt voor mooie muzikale momenten. Er wordt een Fleetwood Mac-klassieker met heerlijk drumritme gespeeld, maar ook een Acda en De Munnik-hit uit de jaren dat Kasper daar de drummer was en voor grote concertzalen kon spelen. Ook eigen nummers komen voorbij, zoals het funky Mooie blouse of een liedje van Harde noten, het sterke album dat hij in 2013 maakte met singer-songwriter Bertolf.

De muzikale biografie is vermakelijk en met prettige humor verteld, ook al is het middendeel nogal langdradig door de lineaire vertelstructuur van ‘en toen en toen en toen’. Niet alle persoonlijke onderwerpen uit Kaspers leven zijn ook meteen interessant voor het publiek. Dit stuk had beter kunnen worden ingekort. Interessanter is het slot, als Kasper zich – met dank aan zijn therapeut – waagt aan een openhartige analyse van de relatie met zijn vader Kees. Streng, dwingend, het ritme willen bepalen: het zijn eigenschappen die steeds terugkeren in de familie Van Kooten.