De muziek van The Body is zwartgallig als altijd, maar lijkt toch ook wat hoop te bieden ★★★★☆

The Body: I Shall Die Here/ Earth Triumphant

Het album I Shall Die Here van het Amerikaanse duo The Body staat negen jaar na verschijnen nog als een huis. Een horrorhuis, welteverstaan: de muziekstukken klinken als nachtmerries, met akelige teksten over dood en uitzichtloosheid en de bijzondere combinatie van elektronische ambient, van de producer The Haxan Cloak, en rafelige beats met extreem laag gestemde gitaren. Alleen die songtitels al, van To Carry the Seeds of Death tot het bittere (maar prachtige) einde Darkness Surrounds Us. Grensverleggende muziek, en in zekere zin is The Body de ware erfgenaam van de heavy experimentalisten van Godflesh, die de metal begin jaren negentig ook vermengden met industriële elektronica en daarmee een nieuwe toekomst gaven.

Voor wie het meesterwerkje in 2014 heeft gemist, is dit hét moment om alsnog aan te haken. Want The Body brengt de plaat opnieuw uit, aangevuld met een nieuw album vol niet eerder uitgebrachte herbewerkingen van het origineel.

Het lijkt of de band de sombere boodschap wil laten opvolgen door een iets optimistischer kijk op het aardse bestaan. Op Earth Triumphant schetsen Chip King en Lee Buford een beeld van een leven na de dood, althans, voor de planeet die wij mensen zo enthousiast aan het vernietigen zijn. In tracks als Our New Genesis en A Testament to Willingness moet kennelijk iets van hoop gloren. Maar de muziek is nog altijd verre van luchthartig. In A Cloud Broke Open klinken de uit elkaar getrokken beats en sissende elektronische bijgeluiden nog net wat zwartgalliger en gaat het angstige gegil van King nog dieper door merg en been. Wind on the Ocean, Wind on the Trees is daarna als lugubere techno-des-doods. Geen makkelijke muziek. Wel belangrijke.

The Body

I Shall Die Here/ Earth Triumphant

Heavy

★★★★☆

RVNG