De muziek van Erwin Schulhoff sprankelt als de beste champagne

Juni 2023 is een wrede maand voor de klassieke muziek. Vorige week vrijdag overleed Kaija Saariaho, 70 pas, voor de buitenwereld onverwachts – ze was een van de belangrijkste componisten van onze tijd. En maandag overleed in Amsterdam Werner Herbers, die 82 werd. Herbers was hoboïst, dirigent en bovenal pleitbezorger van componisten die furore maakten in het interbellum, vooral in de Weimar-Republiek, maar die door de nazi’s werden vervolgd omdat ze Joods of marxist waren, of simpelweg muziek maakten die door de nazi’s als ‘ontaard’ werd bestempeld.

De componist van dit weekend leerde ik kennen dankzij Herbers’ onvolprezen ensemble, de Ebony Band. Erwin Schulhoff (1894-1942) voldeed aan alle genoemde criteria. Alle faam die hij had opgebouwd, verdampte na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Herbers (en mij), krijgt Schulhoff nog steeds niet de erkenning die hij verdient. Om een indruk te geven: van de zes symfonieën speelde het Concertgebouworkest er pas één. Terwijl Schulhoffs muziek ‘sprankelt als de beste Moët et Chandon Millésimé’, zei Herbers, en zij ‘de elegantie en vitesse heeft van een Maybach 5,7 liter Tourer’. Dus hou je vast.

1. Concert voor strijkkwartet en blazers

Het levensverhaal van Schulhoff (ook geschreven als Ervín Šulhov) zou zich goed lenen voor een film. Hij werd geboren in Praag. Als 7-jarige werd hij al bewonderd door de grote Tsjechische componist Antonín Dvorák. Hij werd een exceptioneel pianist en werd als componist gegrepen door het expressionisme. De Eerste Wereldoorlog veranderde alles. Na in de loopgraven te hebben gelegen, liet hij alle conventies los. Hij danste eindeloos in nachtclubs op de nieuwe muziek uit Amerika: jazz.

Om eerst het trieste filmscenario af te maken: door de dreiging van de nazi’s vroeg Schulhoff een visum aan om zich in de Sovjet-Unie te vestigen – hij had immers het communistisch manifest op muziek gezet. Hij had het visum pas net binnen toen de nazi’s Praag binnenvielen. Ze arresteerden Schulhoff als Sovjet-staatsburger en voerden hem af naar een interneringskamp in Wülzburg in Beieren. In 1942 overleed hij daar aan de gevolgen van tuberculose.

Laat het hoogst originele Concert voor strijkkwartet en blazers dan tenminste op de soundtrack komen, want dit moet iedereen horen.

2. Sonata erotica

Drie stukken kiezen van Schulhoff is enorm lastig, omdat hij een componist was met vele gezichten, die alle interessant zijn. Zo was hij ook betrokken bij dadahappenings. Tamelijk bizar is zijn Sonata erotica, niet het beste wat hij heeft geschreven, maar wel het grappigste, en van historisch belang. Hij schreef het gekreun en gehijg bij een orgasme (voor één vrouwelijke solist) uit. Is het muziek of theater? Loes Luca voerde het uit in opdracht van de Ebony Band.

3. Drei Stimmungsbilder

Schulhoff had een antenne voor het groteske, maar wist zich ook heel zakelijk uit te drukken. Mooi schrijven kon hij echter ook. Van voor de Eerste Wereldoorlog zijn de Drei Stimmungsbilder, atmosferische liederen, met piano en viool. Ik vind ze heel bijzonder. Er is zoveel gaande, een woelige onderstroom. En wat zingt Magdalena Kozena de muziek van haar landgenoot fantastisch.