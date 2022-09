De muziek van de week: nieuwe platen van twee onbekende kleine parels

Lars Meijer alias Hunter Complex. Beeld Joni Spaan

Hoi Robert. Welk album raad je deze week aan?

‘Airports and Ports (★★★★★, 9 nummers) van de zeer onbekende, Nederlandse artiest Hunter Complex. Ik werd op de plaat gewezen door mijn collega-recensent Gijsbert Kamer, en zo’n verwijzing is vaak de enige manier om zo iemand te ontdekken. Hunter Complex – alias Lars Meijer – heeft ook niemand die promotie voor hem doet: hij stuurt zelf wel een mailtje naar de krant. Hij zit bij een mooi klein label, Burning Witches, dat veel soundtracks uitbrengt.’

‘Hij heeft dus met niemand iets te maken, hoeft nergens bij te passen, en dat je hoor je goed aan zijn vrije muziek. Een beetje jazz, een beetje ambient en easy-listening, en soms weer behoorlijk stevige synthesizermuziek. Lars Meijer is vrij en autonoom in zijn kunstenaarsschap, en dat straalt van deze plaat uit. Je hoort aan Airports and Ports dat Hunter Complex niet zo nodig in een hokje hoeft te passen. Maar hij blijkt wel een indrukwekkende verzameling synthesizers te hebben.’

‘Meijer’s oudere platen klinken een beetje als John Carpenter-horrorsoundtracks uit de jaren tachtig, maar Airports and Ports gaat een stap verder en scheert soms langs de jazz, met trompetten, dwarsfluiten en piano’s. Zijn muziek doet me ook denken aan Harold Budd, de pianist en avantgardecomponist die prachtige ambientplaten maakte in de jaren tachtig en negentig.

Meijer raakt ook aan de new age, een stroming uit die tijd waar vaak ook een randje kitscherigheid aan kleeft, maar geeft die een soort facelift. Dat levert een melodieuze en afwisselende plaat op waarop in ieder nummer een andere synthesizer de hoofdrol heeft. Het is heerlijk om vrij willekeurig tegen zo’n album aan te lopen en er dan achter te komen dat je een plaat van wereldklasse hebt ontdekt.’

Klinkt goed. En je hebt nog zo’n kleine parel voor ons?

‘Jazeker. Something More Than Love (★★★★☆, 11 nummers) van Lera Lynn. Verwacht donkere, wat broeierige muziek waarin een soort dreiging hoorbaar is. Piano erbij, veel echo erin, mystieke teksten over de teloorgang van het leven. Net als Hunter Complex is Lera Lynn niet zo bekend bij het grote publiek. Ze heeft een aantal albums uitgebracht, maar eigenlijk is alleen de muziek die ze maakt voor de serie True Detective populair.

Sowieso hebben streamingsdienst- en televisieseries een enorme invloed op de ontwikkeling van de popmuziek de afgelopen jaren. Niet alleen omdat oude hits weer helemaal hip kunnen worden, zoals met de jaren tachtighit Running up that Hill van Kate Bush gebeurde door de serie Stranger Things, maar ook omdat er een speciaal soort muziek voor series wordt gemaakt. Dat genre wordt vaak ‘dark folk’ genoemd of iets in die geest.

Something More Than Love past precies in dat genre: onheilspellend, dramatisch en filosofisch. Lera Lynn heeft een mooie zuchtende stem, zoals Franse zangeressen uit de jaren zestig, maar zingt folk-achtige americana. Het past goed bij elkaar. What is This Body? is bijvoorbeeld een te gek nummer. Traag en dreigend, met een cello, en haar stem dwarrelt er prachtig doorheen. Meditatief maar met een ijzersterk refrein. Die gaan we we vast nog terughoren in een serie.’

Ook dit is het luisteren waard deze week:

Sahar (★★★★☆, 10 nummers) van Tamino is ‘moderne westerse folk subtiel oosters ingekleurd’, schrijft recensent Pablo Cabenda. Een zorgvuldig gearrangeerde plaat vol met majestueuze melancholie.

Na zes jaar is er weer een album van ‘folktronica’ singer-songwriter Beth Orton. Weather Alive (★★★★☆, 8 nummers) zijn dit keer vooral de akoestische klanken aanwezig, en die voelen ‘warm en organisch’.