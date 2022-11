De muziek van de week is van Weyes Blood uit een héél christelijke familie, begonnen in bandje Satanized, nu popsensatie

Weyes Blood Beeld Neil Krug

Hoi Robert. Welk album mogen we deze week niet missen?

‘And In The Darkness, Hearts Aglow (★★★★☆, 10 nummers) van Weyes Blood alias Natalie Mering. Mering heeft een interessant verhaal: ze komt uit een héél christelijke Amerikaanse familie, maar een van de eerste bandjes waar ze in speelde was Satanized, een metalbandje in de categorie afgrijselijke herrie. Inmiddels is ze een popsensatie aan het worden.

‘Het meest opvallende aan Weyes Blood is haar stem: ze zingt zoals grote zangeressen uit de jaren zeventig. Een kunstzinnige manier: ze lijkt in één zin soms wel drie octaven te pakken, van laag naar heel hoog, met een mooi vibrato erin. Het klinkt niet van deze tijd, als iemand die een beetje los staat van de mode. Het is tijdloze en ook wat pastorale muziek. Maar wat ze volgens mij van huis uit heeft meegekregen is dat ze heel somber is over het lot van de wereld.

‘In een interview met het blad NME vertelt Weyes Blood dat ze zich veel zorgen maakt, omdat iedereen in z’n eigen wereld lijkt te zitten. Ze houdt erg van klassieke literatuur en mythologie. Vroeger werden verhalen verteld om een bepaalde kennis door te geven aan nieuwe generaties, zegt ze, en om de cultuur levend te houden. Maar de rol van verhalenverteller is overgenomen door bedrijven als Netflix, en al die series hebben een ander doel. Er moet geld verdiend worden, het moet succesvol zijn.

‘Iedereen sluit zich op met de ene serie na de andere, en uiteindelijk sta je met lege handen, vindt ze. Dat vond ik een mooie observatie. Toch is haar nieuwe album eerder troostend dan somber. Het mooiste nummer vind ik God Turn Me Into a Flower. De eerste drie minuten zingt ze een prachtige poëtische tekst, maar daarna gaat het nummer nog net zo lang door met alleen maar zweverige, sprookjesachtige stemmen en orkestklanken. Ze neemt haar tijd.’

We gaan luisteren. Wat is nog meer een aanrader deze week?

‘Ik vind het altijd een pré aan een plaat als je niet meteen hoort welk genre het is waarmee je te maken hebt. Kalak (★★★★☆, 11 nummers) van de drummer Sarathy Korwar is zo’n album. Het lijkt eigenlijk nergens op, maar ook weer wel. Een avontuurlijke plaat waarvan je denkt: hier is iets nieuws aan de hand. Korwar groeide op in India, waar hij percussie leerde. Later dook hij de Londense jazzscene in. Kalak is misschien nog het beste te omschrijven als Indiase jazz.

Korwar mixt de tabla met fluiten en dikke synthesizers, waardoor het eigenlijk ook een lekkere danceplaat is. Je kan sommige nummers goed draaien als dj. Back In The Day, Things Were Not Always Simpler bijvoorbeeld. Een hypnotiserend, tranceachtig nummer dat toegankelijk genoeg blijft om erbij te werken of iets anders te doen, maar waar je ook makkelijk door kan worden meegesleept, lekker met je koptelefoon op.

‘Die track wordt gevolgd door The Past Is Not Only Behind Us, But Ahead Of Us. Daar vind ik de mix van geluiden te gek: de fluiten, de stemmen, de saxofoons, met een groovend Indiaas ritme. Kalak is weliswaar de plaat van een drummer, maar is toch geen drumplaat.’

Ook dit is het luisteren waard deze week:

Op het nieuwe album van PJ Harvey moeten we nog tot volgend jaar wachten, maar tot die tijd is er B-Sides, Demos & Rarities (★★★★☆, 59 nummers). Recensent Menno Pot omschrijft het als een ‘reis door een van de beste en veelzijdigste Britse popoeuvres’.

Het tweede album van sixtiespopzangeres Fleur, Bouquet Champêtre (★★★★☆, 10 nummers), heeft een lichte sound met pakkende Franstalige liedjes. Een zomerse bries, zoals Menno Pot haar noemt.