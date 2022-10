De muziek van de week is uiteraard van Taylor Swift, momenteel de best beluisterde plaat ter wereld

Taylor Swift. Beeld Getty Images

Hoi Robert. Welk album wil je deze week bespreken?

‘Absoluut Midnights (20 nummers, ★★★★☆) van Taylor Swift. Het leuke van Swift vind ik dat ze zo veel verschillende fases heeft doorlopen in haar kunstenaarschap. Of je nou een groot fan bent of niet, ik heb het gevoel dat bijna iedereen wel een favoriet album van Swift heeft. Voor mij is dat Red, een countrypopplaat. Tijdens de coronapandemie heeft ze meer rustige, akoestische indie en folk gemaakt, en nu dus weer een nieuwe popplaat, maar toch compleet anders dan bijvoorbeeld Reputation.

‘Midnights is helemaal elektronisch, met vooral analoge synthesizers en Swifts stem. Die stem hoor je overigens wel heel veel: je hoort haar soms honderd keer tegelijk zingen, als een innerlijk koor. Anders dan Reputation, wat soms een elektronische kermis was, is Midnights heel ingetogen, vol rustige, wat sombere synthesizers. Ik vraag me wel af of dit de favoriete plaat wordt van een nieuwe generatie Swift-fans. Ik denk het eigenlijk niet. De plaat staat vol met mooie, rustige popliedjes, zoals Bejeweled en Maroon, maar er staan ook weer geen gigantische hits op, op Anti-Hero na misschien.

‘Het is al met al een leuk popalbum, maar ook geen meesterwerk. Toch moeten we niet vergeten dat dit wereldwijd de best beluisterde plaat is op dit moment, zoals recensent Gijsbert Kamer al schrijft. En dat dwingt toch bewondering af. Met dit album stapt Taylor Swift weer uit haar indie-fase van de coronatijd, terug de popmuziek in. Ik ga ’m straks wel even kopen hoor, in de platenzaak. Midnights hoort wel in je vinylkast thuis.’

En dan iets compleet anders: Jean-Michel Jarre.

‘Jarre zal jongere mensen waarschijnlijk niets zeggen, maar al mijn ooms en tantes hadden vroeger zijn platen in de kast liggen, naast Abba en Queen. De componist heeft een ingewikkelde academische achtergrond: hij bestudeerde de musique concrète, een modernistische Franse stroming uit de jaren vijftig. Voor die muziek werden alledaagse geluiden opgenomen en vervormd, van stemmen tot natuurgeluiden en auto’s. Daar werden dan elektronische composities van gemaakt.

‘Jarre heeft daarna toegankelijke synthesizeralbums gemaakt en probeerde laatste jaren aan te haken bij de dance, maar op Oxymore (11 nummers, ★★★★☆) viert de 74-jarige Jarre weer de musique concrète uit z’n begintijd, na de dood vijf jaar geleden van zijn grote mentor, Pierre Henry. Met deze plaat eert Jarre zijn nalatenschap, en dat doet hij hartstikke goed.

‘Oxymore is een orkaan van grappige geluiden, ze schieten van links naar rechts. Dat betekent wel dat je ’m echt op een koptelefoon moet luisteren. Het lijkt soms of je met vier oren tegelijk zit te luisteren. Heel vermoeiend op je huiskamerspeakers, maar erg leuk op je koptelefoon. Dan ontdek je al de opgenomen geluidjes en kun je herleiden waar ze vandaan komen. Jarre vindt inspiratie in de geschiedenis, dat merk je meteen. Ik vind dit zijn beste plaat in jaren.’

Ook dit is het luisteren waard deze week:

Op Ik besta voor altijd zolang jij aan mij denkt (14 nummers, ★★★☆☆) is S10 onderkoeld en toch emotioneel, schrijft Gijsbert Kamer. Ze roept meteen spanning op, maar door de soms wat te sauzende arrangementen houdt ze die niet altijd vast.