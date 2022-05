De muziek van de week is een goeie tegenhanger voor het Songfestival

Bad Bunny bij een optreden in februari in Los Angeles. Beeld Getty Images

Zijn er goeie albums uitgebracht deze week, Robert?

‘Jazeker, deze platen bieden een mooi tegenwicht bij het Songfestival. Daar komen weer dingen voorbij... Ook mooie nummers hoor, maar telkens komt er na een redelijk liedje weer een verkleed feestorkest voorbij dat je zelfs niet in een feesttent in Gorinchem wil horen. Hartstikke leuk om naar te kijken, maar daarna wil ik wel wat goeie popmuziek horen.

Van Bad Bunny bijvoorbeeld, al jaren de meest gestreamde popster op aarde. Een eigenwijze jongen die de wereld wil veranderen met zijn reggaeton. Die muziekstijl had lang een slechte naam: vrouwonvriendelijk, soms gewelddadig en overdreven macho.

Bad Bunny doet het heel anders. Hij zingt over gelijkwaardigheid, onafhankelijkheid en dat je niet zo achterlijk seksistisch moet doen. Hij is een ontwapenend rolmodel: hij is een beetje de rare jongen van het schoolplein, die eerst in z’n eentje in een hoekje staat, maar uiteindelijk heel veel vrienden heeft omdat hij superleuk is. En alles wat hij doet en aantrekt, is cool.

Zijn nieuwe album Un Verano Sin Ti is een grabbelton aan leuke nieuwe zomerhits. Er zitten een paar toffe nummers in, zoals Tití Me Preguntó, en Party, een heel feestelijk nummer met een duister ondertoontje. Het is ook opmerkelijk met wie hij samenwerkt: geen plichtmatige Amerikaanse sterren, of Ed Sheeran, maar zijn oude Colombiaanse en Puerto Ricaanse vrienden. Op het nummer Me Porto Bonito, bijvoorbeeld, met Chencho Corleone, een reggaetonheld van vroeger. Deze originele samenwerkingen maken het album nog oprechter.’

Op het nieuwe album van The Smile werken Radiohead-muzikanten weer samen, zei je.

‘Radiohead staat in de ruststand, maar leadzanger Thom Yorke is nog wel bezig met allerlei solodingen en andere projecten. Ook Radiohead-gitarist Jonny Greenwood is druk met een ander carrièrepad: soundtracks maken. Samen deden ze niet zo veel meer, op The Smile na dus.

In A Light For Attracting Attention hoor je het meteen: als deze twee samenkomen, krijg je écht dat oude Radioheadgeluid. Voor oude fanatieke adepten van Radiohead is dit een belangrijke plaat. Er wordt heel goed in gemusiceerd: de gitaren en de toetsen draaien prachtig om elkaar heen, en de jazzdrummer slaat het heel mooi aan elkaar.

Live in Paradiso, eind mei, gaat dit ook héél goed worden. Dan zie je echt drie jongens met elkaar muziek maken, in plaats van een nummer eruit rossen en klaar, wat je bij sommige bandjes toch weleens ziet. Echt muziekliefhebbersmuziek, een genot om naar te luisteren.’

En tot slot: het nieuwe album van Sharon van Etten.

‘Sharon Van Etten heeft lang in drankwinkels in Amerika gewerkt, van die liquor stores. Daar doe je wel verhalen op, merk je aan haar nieuwe album We’ve Been Going About This All Wrong. Haar muziek is heel betekenisvol, heel mooi. Een beetje statige folk met elektronische bijgeluiden, orkestraal, en een beetje plechtig af en toe. Het is haar meest donkere plaat tot nu toe. Haar stem is niet dat je zegt van ‘wow, ik heb nog nooit zo’n goeie zangeres gehoord’, maar ze heeft een bijzondere klank: donker, een beetje zuchtend, met veel lucht eromheen.

Het nummer Home To Me is echt een pareltje, dat gaan we nog wel terughoren in de intro of aftiteling van een dramaserie. Je hoort aan zo’n liedje dat je de tekst erbij moet pakken. Doe dat ook, mensen! Op Apple Music en Spotify kan je de tekst gewoon mee laten lopen op het scherm. Luisteren en lezen dus, deze week.’