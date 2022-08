De muur is neergehaald: het 79ste filmfestival van Venetië is begonnen

Actrice Greta Gerwig, hoofdrolspeler in 'White Noise', de openingsfilm van Venetië, arriveert in Venetië. Beeld AP

De muur van Venetië, aangelegd langs de rode loper op weg naar het Palazzo del Cinema op het Lido-eiland, markeert de virusfilmjaren. Eerst ging die muur meters omhoog, om de sterren en premièregasten virusvrij te houden, op afstand van het publiek. Het jaar erna werden er hoge schermen bij geplaatst, om het publiek verder te ontmoedigen: blijf thuis, je ziet toch niks. Sommige steracteurs, zoals Timothée Chalamet vorig jaar bij de wereldpremière van Dune, maakten er een sport van om gevaarlijk ver over die covidmuur te hangen, om zo toch nog wat fans in extase te brengen.

De Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ’s werelds oudste filmfestival, opgericht in 1932, bleef als enige in z’n soort overeind. Hier geen afgelaste edities zoals in Cannes, Berlijn of Rotterdam. In september, zo leerde de filmwereld, nam het virus jaarlijks even rust om zich op te laden: de ideale festivalmaand.

Harry Styles

En nu is de muur eindelijk neergehaald, bij aanvang van de 79ste editie van het Italiaanse filmfestival. Tot middelhoogte althans, zoals het was vóór covid. Artistiek directeur Alberto Barbera zegt vol vertrouwen uit te zien naar dat ene rodelopermoment dat vermoedelijk een waar pandemonium teweeg zal brengen: wanneer ’s werelds populairste mannelijke popster van dit moment arriveert. Harry Styles speelt een van de hoofdrollen in de psychologische thriller Don't Worry Darling, die buiten de competitie zal worden vertoond. Regisseur van die film is van Olivia Wilde, nu nog vooral bekend als actrice (Vinyl). Styles was eerder te zien in een kleine rol als soldaat in Christopher Nolans oorlogsfilm Dunkirk, maar zal nu echt worden gewogen op zijn acteerkwaliteiten. Ook de paparazzi zullen een feestdag beleven: Wilde heeft inmiddels een relatie met haar hoofdrolspeler. En Styles’ tegenspeler Florence Pugh heeft al laten weten in Venetië geen interviews te zullen doen, omdat ze niet zit te wachten op een eindeloze reeks vragen over de vrijscènes met Styles.

Vanaf links: Adam Driver, regisseur Noah Baumbach, Don Cheadle, Greta Gerwig, Jodie Turner-Smith, May Nivola, Raffey Cassidy en Sam Nivola poseren voorafgaand aan de persconferentie bij de opening van het festival. Beeld Getty

Ook dit jaar is Netflix weer een belangrijke speler in Venetië, mede omdat concurrent Cannes weigert prijzen uit te reiken aan films die niet of slechts kort in de bioscoop zijn te zien. Vier van de 23 titels in de competitie, waaronder de openingsfilm White Noise van Noah Baumbach, komen van de streamingdienst.

Met White Noise heeft Baumbach de gelijknamige roman uit 1985 van de Amerikaanse schrijver Don DeLillo verfilmd. Op de middag voor de eerste galapremière meldt de Amerikaanse filmmaker zich met een deel van de cast in de perszaal: Greta Gerwig, tevens echtgenote van de cineast, Adam Driver, Don Cheadle en Jodie Turner-Smith.

Baumbach, die Venetië eerder aandeed met zijn echtscheidingsdrama Marriage Story (2019), herlas het zich in de jaren tachtig afspelende boek van de Amerikaanse auteur tijdens de pandemie. ‘Toevallig. En ik kon bijna niet geloven hoe relevant en actueel het verhaal aanvoelde.’

White Noise draait om docent Hitler-studies Jack Gladney (Driver), zijn aan pillen verslaafde vrouw (Gerwig) en hun voortdurend in (betwistbare) feitenkennis excellerende kinderen. Wanneer een bij een treinongeluk vrijgekomen gifwolk hun universiteitsstadje bedreigt, zien ze zich gedwongen te evacueren .

DeLillo schreef zijn satirische roman over (en tijdens) de hoogtijdagen van het consumentisme, prikkend in doorgeschoten academische aandacht voor triviale (pop)cultuur en de continue stroom desinformatie op de radio- en televisiezenders. ‘Het verhaal gaat over de Amerikaanse cultuur’, zegt Baumbach, ‘en over hoe we omringd zijn door die Amerikaanse cultuur. Ik ben een kind, en adolescent, uit die tijd. De jaren tachtig waren mijn vormende jaren. In de film kon ik ook allerlei genre-elementen stoppen uit films die ik in die tijd heb gezien, en die mij hebben gemaakt tot wie ik nu ben en wat ik nu doe.’

Cheadle speelt een collega aan de universiteit, die de kunst en diepere betekenis van film-auto-ongelukken doceert, maar zijn docentschap hoopt te verbreden als docent Elviskunde. Vooral het middenstuk van het amusante en misschien wel iets te veel met dialogen dichtgesmeerde White Noise oogt als een komische ode aan de Spielbergiaanse jaren tachtig. In dat gedeelte scheurt het gezin in zo’n archetypische Chevrolet-stationwagen door Het Midden-Westen, op de vlucht voor de chemische wolk.

Adam Driver als Hitler-wetenschapper Jack Gladney met zijn gezin in 'White Noise'.

Baumbachs komedie kent ook raakvlakken met Don't Look Up, de Netflix-rampenfilm uit 2021 van Adam McKay. Daarvoor werd toen het uiterlijk van Leonardo DiCaprio flink aangepast, opdat hij zou overtuigen als sombere wetenschapper. Voor White Noise onderging Adam Driver een soortgelijke behandeling: hij moet kunnen doorgaan voor een gewone man van middelbare leeftijd. De acteur: ‘Ik heb geen wijkende haargrens, dus die werd toegevoegd. En ik had een namaak-buik achter de hand, maar die bleek niet nodig toen ik eenmaal genoeg was aangekomen.’

White Noise zal naar verwachting eerst in de bioscopen worden vertoond, voor de film in december te zien is bij de betaalzender.

Oscarkandidaten

Venetië geldt als de aftrap van het filmseizoen, dat nog altijd wat onzeker in de steigers staat. Waar een handvol kolossale blockbusters al wel wat werk verrichtte om de bioscopen na de sluitingen weer vol te krijgen, presteren titels uit het filmhuissegment vooralsnog niet op het niveau van voor de pandemie. Zulke films móéten de komende tien dagen worden gelanceerd.

Kandidaten zijn er zat, op papier. The Whale van de Amerikaanse regisseur Darren Aronofsky, met Brendon Glaser in een metamorfoserol als een man met zwaar overgewicht die de relatie met zijn dochter poogt te herstellen. Of Bardo, de eerste Mexicaanse film van Alejandro González Iñárritu sinds diens doorbraak Amores Perros uit 2000. Het is een autobiografisch getint drama, waarin een journalist annex filmmaker terugkeert naar zijn geboorteland.

En Bones And All van de Italiaan Luca Guadagnino, die zijn samenwerking met acteur Timothée Chalamet voor Call Me By Your Name voortzet in een kannibalistische coming-of-age-horrorfilm.

Venetië is Venetië niet, zonder dat iets of iemand met klem wordt uitgeroepen tot Oscarfavoriet. Al tien jaar lang blijkt de ‘virusgunstige’ septembermaand óók de ideale start voor de Oscarrace. La La Land, Gravity, Birdman, Roma, Joker, The Power of the Dog : allemaal hier gedoopt.

Voor de acteurscategorie wordt Cate Blanchett alvast getipt: de Australische actrice speelt de (fictieve) wereldwijd vermaarde en getroebleerde dirigent Lydia Tár in het drama Tár van Todd Field.

Aandacht is zuurstof voor een festival. En de 79ste editie lijkt alle ingrediënten daarvoor te bevatten. Zo is er controverse: is het wel gepast om de laatste en postuum afgemaakte speelfilm van Kim Ki-duk te vertonen? De in 2020 aan de gevolgen van covid overleden Zuid-Koreaanse cineast had tenslotte het eigen land verlaten nadat hij meermaals was beschuldigd van seksueel wangedrag, ook door zijn actrices. Festivaldirecteur Barbera verdedigde de keuze als volgt: het festival heeft nu eenmaal een band met Kim, die in 2012 met zijn stijlvolle gruwelfilm Pietà, de Gouden Leeuw won.

Ook de vertoning van het clandestien in Iran gefilmde en het land uit gesmokkelde No Bears van Jafar Panahi is beladen: de cineast werd gevangengezet door het Iraanse regime toen hij aandacht vroeg voor de zaak van zijn eveneens gearresteerde collega-filmmaker Mohammad Rasoulof. Op de rode loper zal op speciale wijze worden gevraagd om hun vrijlating, zo is al aangekondigd.

Catherine Deneuve Catherine Deneuve ontving een ere-Gouden Leeuw tijdens het openingsgala van het festival. De 78-jarige Franse actrice zag haar werk al vaker bekroond op het Italiaanse festival. Luis Buñuels klassieker Belle de jour, met Deneuve als de door seksuele fantasieën gedreven bourgeoisie-doktersvrouw Séverine, won in 1967 de Gouden Leeuw. Ook kreeg Deneuve in 1998 de coppa volpi voor beste actrice met Place Vendôme (regie Nicole Garcia). Ze is nog volop aan het werk, zei Deneuve voorafgaand aan de uitreiking. ‘Als oudere actrice ben je nog altijd beter af in Europa, al verandert er wel iets in Amerika.’