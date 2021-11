De musical Titanic is over de gehele linie goed gespeeld en vooral fantastisch gezongen ★★★★☆

De musical Titanic. Beeld Roy Beusker

Een drijvend utopia, zo wordt de Titanic aan het eind van de gelijknamige musical genoemd. Een soort wereldwonder, vergelijkbaar met de pyramiden in Egypte, de Chinese muur en de zeppelin. Het jammere is dat op dat moment het schip al bijna is gezonken en ruim 1.500 van de 2.200 passagiers verdronken. Het is een stil makend slot van deze opgefriste versie van de musical Titanic uit 1997, nu in Nederland uitgebracht door De Graaf & Cornelissen Entertainment. Een voorbeeldige voorstelling, smaakvol, over de gehele linie goed gespeeld en vooral fantastisch gezongen. Verwacht geen nieuwlichterij of geactualiseerd engagement, maar als op zeker moment wordt gezegd dat met de Titanic ook onze hele beschaving ten onder is gegaan, is een verband met het heden snel gelegd.

Los daarvan is het een grote verdienste dat, hoewel we allemaal weten hoe het destijds in 1912 met dit onfortuinlijke passagiersschip afliep, de voorstelling toch spannend blijft. Dat komt vooral door de dramaturgisch knappe opbouw: vanaf de uitgebreide introductie van de drie klassen passagiers (miljonairs, middenstand, arme sloebers) tot aan het moment dat moet worden gekozen wie in de reddingsboten mag.

De afwisseling van grote ensemblenummers en kleinere scènes, plus de weldadige, bijna klassieke melodielijnen maken van Titanic in regie van Paul van Ewijk een evenwichtige productie. Niet bombastisch, eerder vernuftig in dit nieuwe decor van Eric van der Palen, bestaande uit een enorme open trapconstructie die tot aan de nok van het theater reikt en bouwtekeningen van het schip. De bespeling van die trap vereist van de spelers een nauwgezette choreografie en accuratesse. Op de première ging dat heel soepel, alleen de overgangen tussen sommige scènes hadden wat strakker gekund, zoals ook een enkel duetje geschrapt had mogen worden.

Mooi aan deze voorstelling is dat onnadrukkelijk zichtbaar wordt hoe de klassenmaatschappij van toen in elkaar zat, met de champagneparty’s bovendeks en de knagende ratten onderdeks. Adembenemend, zowel muzikaal als qua staging, zijn de nummers Geen maan en Najaar vlak voor de pauze, die een onbestemd gevoel oproepen. Vrolijker zijn De nieuwe ragtime en Als ik dans, waarin de elite zich tegoed doet aan vertier. Maar al snel dient de eerste ijsberg zich aan, en daarmee de naderende ondergang.

Na de pauze wordt de ramp op sobere manier verbeeld, samengevat in een voordoek met daarop alle namen van de slachtoffers. Ook hier geen overdreven spektakel – het drama bevindt zich in de tekst, en vooral in de muziek. Echte hoofdrollen zijn er niet, hoewel René van Kooten (architect), Richard Spijkers (kapitein) en Marijn Brouwers (redder) de mannen aan het roer spelen. Van Kooten zet net iets te hoog in wat betreft theatrale inleving, Spijkers is fraai bezonken en Brouwers heel erg goed, met zijn doordachte, tikkeltje wufte spel. Bovendien zingt hij fraai beheerst en niet loeihard.

Titanic toont de ondergang van een drijvende utopie, als megalomane uitwas van een overspannen vooruitgangsdenken. In die zin zou je het hoogt actueel muziektheater kunnen noemen.