De musical Before After barst van de goede bedoelingen, die helaas leiden tot een teleurstellend resultaat ★★☆☆☆

Before After Beeld Annemieke van der Togt

De musical Before After is een wonderlijke voorstelling. Op de eerste plaats omdat het eigenlijk geen musical is, maar een muzikaal toneelstuk. En verder omdat het in deze eerste productie van Oatmilk Studio barst van de goede bedoelingen, die helaas leiden tot een teleurstellend resultaat.

Jammer, want elke poging om het genre musical te verjongen is van harte welkom. Probleem in dit geval is dat de lotgevallen van de dertigers Ami en Ben zo doodgewoon en dus theatraal gezien nogal saai zijn. En dat de minimale muziek en zang die hun relaas bij tijd en wijle ondersteunt op den duur tergend traag wordt.

Before After is van oorsprong een Engelse productie uit 2014. Het verhaal in het kort: Ben (Coen Bril) is kunstenaar en Ami (Desi van Doeveren) galeriehouder. Ooit waren ze elkaars grote liefde, maar na een knallende ruzie kreeg hij een auto-ongeluk en verliest zijn geheugen. Jaren later treffen ze elkaar opnieuw en blijkt dat gewiste verleden een kans om opnieuw te beginnen. Of toch niet?

In het script springen de gebeurtenissen door de tijd heen en weer, van toen naar nu, en omgekeerd, en dat maakt het er niet helderder op. Daarbij komt dat het relatiegedoe nogal alledaags en voorspelbaar is: eerste kus, eerst ruzie, goedmaken, samenwonen of niet, geheimen delen. Totdat dat ongeluk alles verandert.

Wat ook niet meehelpt is de trage regie van Loek de Bakker, waarin de spelers zelf allerlei doeken op en neer moeten hijsen. Ook klimmen ze voortdurend op twee huishoudtrappen van de Blokker. Het geeft het geheel iets amechtigs, met gelukkig twee mooi gezongen duetten als muzikale pluspunten.

Overigens blijven Desi van Doeveren en Coen Bril als uitvoerend artiesten ondanks dit alles bewonderenswaardig sterk overeind. Aan hen ligt het niet.