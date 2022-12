De mooiste kerststal van Nederland is te zien in Museum Catharijneconvent

Een medewerker van Museum Catharijne Convent werkt aan de opbouw van ‘De mooiste kerststal van Nederland’. Beeld Jan Mulders

Museum Catharijneconvent in Utrecht, dat christelijke kunst toont, heeft al lang een traditie rond Kerst: het laat dan antieke kerststallen uit de eigen collectie zien. Deze keer wordt het iets spectaculairs. ‘We spelen opeens mee in de eredivisie van internationale kerststallen’, voorspelt conservator Pim Arts.

Eind vorig jaar kocht Catharijneconvent voor 255 duizend euro een Napolitaanse kerststal uit de 18de eeuw die zevenhonderd figuren telt – bijna negen keer zoveel als de Napolitaanse kerststal die het museum al bezat. Vanaf zondag zal de aanwinst voor het eerst te bewonderen zijn, in twee forse vitrines. Totale oppervlakte: 32 vierkante meter, groter dan menige huiskamer.

Kerststallen uit Napels gelden als iets bijzonders. Aristocraten in de Italiaanse havenstad probeerden elkaar vanaf de 17de eeuw de loef af te steken met bijbelse miniatuurvoorstellingen. Wat de figuren met hun terracotta hoofden en houten ledematen extra speciaal maakt, is dat ze dankzij een staketsel van buigzaam ijzerdraad in verschillende standen kunnen worden gezet. Daardoor kan veel dynamiek in de scènes worden gecreëerd. Zie de mannelijke figuur die een vat een steile brug op rolt of de dans die elders is ingezet.

Veel figuren behoefden een opknapbeurt, vooral omdat hun kleding was aangetast. Catharijneconvent hoopte hiervoor met een crowdfundingsactie 40 duizend euro op te halen. Het werd het dubbele. Daardoor kon een groot deel worden gerestaureerd, in Utrecht en in het Napolitaanse atelier van drie specialisten: Maurilia Monti, haar man Sergio Catello en Carlo Lacoletti. De laatste twee zijn neven en behoren tot een familie die al vijf generaties lang kerststallen inricht.

De engelen vliegen langs een Utrechts huisje. Beeld Jan Mulders

Tegelijkertijd werd door De Posterij in Soest een decor bedacht en gebouwd dat Utrechtse elementen bevat, zoals de Domtoren en de beroemde Winkel van Sinkel (waarin nu horeca huist). ‘Zoals indertijd het kerstverhaal werd overgezet naar Napels, halen wij het nu naar Utrecht’, zegt Arts. De bergen zijn wel gebleven.

Het museum laat de kerststal niet in het eigen gebouw zien, maar in de naastgelegen Sint-Catharinakathedraal. ‘Vanwege het enorme formaat en omdat we een nieuwe traditie willen inzetten’, verklaart Arts. Drie weken lang werkte een team, dat onder leiding stond van de twee Italiaanse neven, aan de opbouw van de kerstvoorstelling.

‘Een bijzondere opdracht’, stelt Maurilia Monti, ‘omdat we meestal kerststallen maken voor permanente presentaties in musea.’ Dit is de grootste tijdelijke presepe (kerststal) die zij ooit hebben ingericht. De Italiaanse looft de vele details in dit exemplaar. ‘Dat is typisch Napolitaans.’ Het mooiste voorbeeld volgens haar: een muis die twijfelt voor een muizenval, te vinden onder een tafel.

Beeld Jan Mulders

Doordat de aanwinst is samengevoegd met de Napolitaanse kerststal die Catharijneconvent al bezat, waren er in totaal bijna achthonderd figuren beschikbaar van mensen en dieren. Daarvan is een kwart niet gebruikt. Sommige beelden waren te groot of te klein, zegt Arts. Ook is nog niet alles gerestaureerd. ‘Bij de volgende Kerst willen we nog meer laten zien.’

Enkele figuren stammen uit de 17de eeuw, de meeste uit de 18de en 19de eeuw – langzaam werd de stal uitgebreid. De conservator sluit niet uit dat sommige beeldjes 20ste-eeuws zijn. ‘Er zitten dieren bij van hout die er nog gaaf uitzien. Je weet niet hoe oud die zijn.’

Van één figuur staat vast dat die dateert uit de vorige eeuw. Het museum kocht de kerststal van de kinderen van een overleden echtpaar in Antwerpen. Dat heeft ooit een persoonlijke noot aan de stal toegevoegd: een beeldje van hem, gemaakt door haar. Nu te zien in het rechter bovenvertrek van de Winkel van Sinkel.