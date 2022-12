De mooie docu ‘Hallelujah’ gebruikt Leonard Cohens grootste hit als pars pro toto voor zijn loopbaan ★★★★☆

Leonard Cohen in de documentaire ‘Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song’.

In Groot-Brittannië kun je erop wedden: welk lied wordt de ‘Christmas Number One’? In december 2008 was het voorspellen een makkie: Alexandra Burke, winnares van talentenjacht The X Factor, met haar vertolking van Hallelujah. ‘Van Jeff Buckley’, zei ze.

Dankzij diverse ‘tegenoffensieven’ kwam Hallelujah niet alleen op 1 (Burke), maar ook op 2 (de Buckley-versie uit 1994). Verder naar beneden, op nummer 36, stond zelfs het origineel (1984) van Leonard Cohen, die in de dertig jaar vóór 2008 nog nooit in de Britse of Amerikaanse hitlijsten had gestaan.

In de prachtige documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song gebruiken filmmakers Dan Geller en Dayna Goldfine Hallelujah als pars pro toto voor de muziekloopbaan van Leonard Cohen (1934-2016). Cohen begon als behoorlijk succesvolle Joodse dichter en romanschrijver uit Montreal en werd vanaf 1967 ook muzikant. In die rol opereerde hij ruim dertig jaar in de commerciële marge en ondervond hij onverholen vijandigheid: wat dacht die dichter? Dat hij liedjes kon schrijven?

Comeback

Echt oogsten kon hij pas in 2008, op de golven van Hallelujah in de uitvoeringen van anderen én met zijn eigen, onvergetelijke comebacktournees als zeventigplusser. Zijn glorieuze terugkeer op de podia was uit financiële noodzaak geboren nadat was gebleken dat zijn ex-manager Kelley Lynch zijn vermogen had verdonkeremaand (ze werd veroordeeld, maar het geld was weg).

Hallelujah is typisch Cohen, in alle opzichten. Neem alleen al de moeizame geboorte ervan: hij werkte zeven jaar aan het lied, schreef in notitieboekjes tientallen (en volgens de bevriende Rolling Stone-journalist Larry Sloman wel 180) coupletten.

Cohen dacht met Various Positions (1984) eindelijk het album te hebben gemaakt dat hem in de VS op de kaart zou zetten. Hij had zichzelf opnieuw uitgevonden: akoestisch gitaargetokkel had plaatsgemaakt voor de wiegende klanken uit een kleine Casio-synthesizer. Hij was 50 en aan het afdalen van bariton naar bas.

Cohen meende dat het album met Hallelujah en Dance Me to the End of Love twee sterke troeven bevatte, maar platenbaas Walter Yetnikoff van Columbia Records hoorde geen potentie en besloot Various Positions in de VS en Europa niet eens op de markt te brengen. Dat deed Cohen zelf, zowat in eigen beheer, via het kleine Passport Records. Lof voor Hallelujah kwam er alleen van Bob Dylan, die het vanaf 1988 live speelde.

Dat Hallelujah opsteeg, is te danken aan twee coverversies: een pianoversie van John Cale (1991) en de fenomenaal gezongen versie van Jeff Buckley, die in 1994 op diens albums Grace belandde.

De versie van Buckley was belangrijk vanwege de vliegwielwerking. Bijna alle artiesten die Hallelujah daarna zongen, noemden niet de Cohen- maar de Buckley-versie als inspiratiebron. Maar voor de brede popularisering was de versie van Cale even belangrijk. Die werd, tien jaar na eerste verschijning op de Cohen-tribute I’m Your Fan, gebruikt in de immens succesvolle animatiefilm Shrek (2001).

God en geilheid

Geller en Goldfine behandelen niet alle coverversies van Hallelujah: dat is ondoenlijk en zou oninteressant zijn geweest. Wat ze wél doen, in een heldere vertelling en met schitterende onbekende beelden gelardeerd, is inzichtelijk maken hoe het lied ‘muteerde als een virus’, zowel de toon (van sombere overpeinzing tot euforische uitroep) als tekst veranderde.

Cohen begon daar zelf al mee. Zijn tientallen coupletten zijn ruwweg onder te verdelen in de twee categorieën waarin veel van zijn werk valt op te splitsen: ‘holiness and horniness’. God en geilheid, het stichtelijke en het scabreuze. Dood, zonde en gebed versus liefde, lust en aanbidding.

In de albumversie voert het Bijbelse nog de boventoon, maar al snel kwamen daar, tijdens Cohens eigen concerten, seculiere en seksuele coupletten voor in de plaats. John Cale stelde uit Cohens podiumversies zijn eigen ‘cheeky’ mozaïek van coupletten samen en inspireerde dáár Buckley mee – en via hem talloze anderen.

De makers van Shrek gebruikten de Cale-versie, maar verwijderden uiteraard de ‘naughty bits’, de stoute stukjes. Voor een dubbelzinnige frase als ‘she tied you to a kitchen chair’ was in een familietekenfilm geen plaats.

Ieder zijn eigen Hallelujah. Van straatmuzikant tot amateurkoor, iedereen haalt het zijne uit dat magische woord, tot zangeres K.D. Lang op Cohens eigen uitvaart aan toe.

De schrijver zelf denkt, bij de drievoudige hitlijstbestorming van 2008, terug aan de afwijzing van 24 jaar eerder: ‘Er is een mild gevoel van revanche in mijn hart. Maar nu moeten de mensen misschien maar eens een tijdje ophouden het te zingen.’