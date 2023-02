De moeders die heen en weer wiegen, kermend van verdriet: dat zijn de beelden die bijblijven

Een kind, het had het uwe kunnen zijn, ligt totaal verdoofd onder de brokstukken van een in elkaar gedonderd gebouw. Alleen zijn hoofdje, onder het witte betonstof, steekt uit een opengehakt gat. Om hem heen Nederlandse hulpverleners, leden van de reddingsbrigade Usar, die koortsig overleggen of ze de arm van het kind moeten amputeren – een noodzakelijke verminking om het kind uit de betonplaten los te krijgen. De Usar-leden besluiten dit salomonsoordeel nog even uit te stellen en na lang hakken en graven weten ze het joch alsnog ongeschonden uit zijn beknelde situatie te krijgen. Omstanders barsten uit in een luid, emotioneel gejuich. ‘Allahu Akbar!’

Het bloedstollend fragment komt tegen het einde van de korte BNNVara-documentaire Oranje helmen in Turkije. Daarin volgt documentairemaker Geertjan Lassche een groep Nederlandse reddingswerkers die kort na de aardbevingen in Turkije van vorige week ter plekke waren om mee te helpen speuren naar mogelijke overlevenden. Lassche, meester van de instant-documentaire, die eerder snel en indringend in beeld bracht wat corona aanrichtte in onze ziekenhuizen (Frontberichten), weet ook in deze documentaire een paar stappen verder te komen dan de reguliere nieuwsverslaggeving.

‘Waarachtigheid’ is voor Lassche altijd de belangrijkste leidraad in zijn werk. Het moet emotioneel authentiek zijn. Dus geen deskundigen die commentaar geven, geen duidende voice-over, maar recht af op de mensen om wie het draait met hun leed, vreugde, motieven.

In Oranje helmen in Turkije zit die ‘waarachtigheid’ vooral in de beelden die een kwartslag wegdraaien van de betonnen ruïnes: het zijn de moeders die zittend op straat heen en weer wiegen, kermend van verdriet, het zijn de jonge vaders die Usar-leden smeken om een hijskraan in te zetten om de betonnen platen op te tillen waaronder hun kinderen liggen, het zijn de reddingshonden die snuffelend over de brokstukken snellen en geen moment blaffen, een aanwijzing dat er waarschijnlijk geen overlevenden meer zijn.

Tussendoor zijn er een op een-momenten met de Nederlandse reddingswerkers, reflecterend op wat ze gezien en gevoeld hebben. Ingetogen mannen en vrouwen zijn het, in Nederland werkzaam als brandweerman, ambulancebroeder, chirurg, die plotseling een dodenrijk zijn binnengestapt. ‘Wat wij voor de kiezen krijgen deze dagen, dat is niet normaal. Dat spreken we ook tegen elkaar uit: dit is niet normaal.’

Wat ook bijblijft is de reactie van veel Turken op de Usar-leden. Bij elke ruïne worden de Nederlandse reddingswerkers aangeklampt met de smeekbede om toch nog een zoekpoging te wagen naar familieleden die al drie, vier, vijf dagen onder het puin liggen. Vaker wel dan niet moeten de Usar-leden een ‘nee’ verkopen, het is te laat. ‘Dank u’, weten deze wanhopige Turken dan alsnog over hun lippen te krijgen. ‘Dank voor jullie hulp.’

Op Twitter circuleerde onlangs een oproep om de Usar-leden na hun terugkeer naar Nederland op Schiphol met een erehaag te ontvangen. Ik weet niet of deze bescheiden en plichtsgetrouwe mannen en vrouwen daar op zitten te wachten, maar ze zouden het wel verdienen.