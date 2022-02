De mix van blues, gospel en black metal van Zeal & Ardor klinkt steeds vertrouwder ★★★★☆

De band Zeal & Ardor begon als een internetdiscussie op een muziekforum. Welke uiteenlopende genres zouden nog eens aan elkaar verbonden moeten worden, was de vraag. Een van de vele geopperde combinaties: gospel en black metal. Humor.

De Zwitser Manuel Gagneux, van Afro-Amerikaanse komaf, ging er serieus mee aan het werk. Gaandeweg kwam hij erachter dat antieke zwarte spirituals en de blues zich uitstekend lieten mengen met de striemende metal met duivelse ondertonen uit Scandinavische streken. Omdat de zwarte Amerikaanse liedkunst aan de oorsprong ligt van alle muziek, en dus ook van de rock en de heavy metal. Maar ook omdat liedjes met spirituele inslag en soul extra kracht kunnen krijgen als ze worden opgejaagd door intens gitaargeweld.

In 2013 vormde Gagneux Zeal & Ardor, dat met twee eerste experimentele albums een gewaardeerde band werd in het kleinere, avontuurlijke metalcircuit. Het titelloze derde album is een doorbraak, die Zeal & Ardor naar voren duwt als een van de vernieuwendste heavy bands van het moment.

Manuel Gagneux van de Zwitserse band Zeal & Ardor. Beeld Georg Gatsas

Zeal & Ardor lijkt zich meer dan ooit thuis te voelen in het zelfgeschapen universum van ogenschijnlijk bizarre mengvormen. De blues en gospel in het nummer Death to the Holy, die eerst nog even doen denken aan de soul van Rag’n’Bone Man, worden gelukkig steeds duisterder als de zangstem van Gagneux wordt overstemd door grauwende doodskreten en de jankende gitaartjes uit de Noorse metal. ‘We sin, don’t pray for forgiveness. Death to the holy.’

Het wonderlijke idioom van deze band klinkt steeds vertrouwder, zeker na herhaalde draaibeurten. De track Run begint als een dreigend maar toegankelijk grungelied en ontaardt in een briesende metalhel, waarbij je stevig met je vuist in de lucht kunt slaan. De pure liedschrijfkunst zegeviert op deze plaat: bijna ieder nummer is raak en eigenlijk een flinke rockhit. De klaaglijke mix van blues en gierende gitaren in Feed the Machine blijft lang in het hoofd zitten, net als de heerlijke openingsriff van de klapper Götterdämmerung, en het vervolg.

De hardste nummers werken het best; als Zeal & Ardor dicht op de gospel of blues blijft zitten, mis je snel die gewaagde inbreng van de gemene black metal. Maar het Zwitserse experiment levert met Run en de track J-M-B wel een paar van de onontkoombaarste metalhits van het moment op. We zien Zeal & Ardor straks ongetwijfeld op de grootste festivalpodia.

