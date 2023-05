De mix van black metal met gothic-rock, new wave en postpunk van Lamp of Murmuur doet het live geweldig

Lamp of Murmuur

Waar ze precies vandaan komen en wie er achter die maskers en monnikskappen schuilgaan? We weten het niet. En we willen het ook niet weten. De Amerikaanse (denkt men) band Lamp of Murmuur moet het hebben van de geborgenheid van de underground en dus van het broeierige duister waarin recalcitrante muziek nu eenmaal het beste gedijt.

Lamp of Murmuur is een stevige cultband, en dat merk je zondagavond in het Utrechtse podium Ekko, waar het verrassend vol loopt en waar de merchandise na afloop van de shows van de hoofdgast en voorprogramma Devil Master zo’n beetje wordt bestormd. Demo’s, cassettes en het eerste echte album Saturnian Bloodstorm vliegen over de tafel als verzamelobjecten. Wat een heerlijk onaangepast maar saamhorig clubsfeertje kan hier toch hangen, bij de juiste bands en bijpassend publiek.

Lamp of Murmuur heeft voor veel liefhebbers van dwarse en liefst harde muziek de juiste mengvorm samengesteld. Vernieuwend is hun sound beslist niet, maar de mix van de vroegste en dus Noorse black metal met gothic-rock, new wave en postpunk doet het vooral live geweldig. Het geluid is gepast brak afgesteld: de krijsende én zuiver jammerende vocalen van frontman ‘M’ liggen een paar meter achter het bandgeluid van snijdende gitaren en snel doorratelende drums.

Toch gaat achter die rammende herrie een verrassende muzikaliteit schuil. Op hun pas verschenen debuutalbum klinkt de band voor veel liefhebbers van het rauwe eerdere werk al te gepolijst, met dubbele bassdrums en geolied tegen elkaar in spelende gitaren. Maar live klinken vooral de soms doomachtige en dus Sabbathiaanse riffs toch vooral overweldigend smerig, en nog steeds killer dan de bitterkoude Noorse winter.

En dan komt bij de galmende bassen uit het idioom van de gothicgoden Fields of the Nephilim ook nog de weemoed naar nog betere muziektijden opzetten. Een prachtig bandje om te ontdekken, en wat is het goed dat de kleinere Amerikaanse collectieven uit de rafelranden van de pop ook de inmiddels peperdure oversteek naar Europa willen maken. En wat fijn dat zalen als Ekko en binnenkort ook het Amsterdamse OccII (2 juni) ze een plek geven.