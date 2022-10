De mislukkingen in Boiling Point zijn geestig, innemend en op den duur ook een tikje vermoeiend ★★★☆☆

Boiling Point

De drukste én verschrikkelijkste avond uit het leven van Andy, chef-kok van een tamelijk chic restaurant in Londen, begint met een onverwachte controleronde van een medewerker van de keuringsdienst. Er blijkt nogal wat mis, van de handenwasgewoonte van de nieuwste bediende tot Andy’s eigen administratie. Al gauw gaat het in Boiling Point van kwaad tot erger.

De ene serveerster is te laat, de andere worstelt met een tafel vol snobs met te veel volgers op Instagram. Een beroemde tv-kok, Andy’s voormalige baas, komt met een restaurantcriticus eten. Een bezoeker meldt een notenallergie – en je wéét dat de film daar later met sardonisch genoegen op terugkomt.

Het restaurant in Boiling Point, gefilmd in één indrukwekkende ononderbroken take (of in ieder geval een take die in alles ononderbroken lijkt), oogt als het podium voor een veredelde theatervoorstelling. De snelkookpan vol stress en mislukkingen is geestig, innemend, meelijwekkend en op den duur ook een tikje vermoeiend.