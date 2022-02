De met precisie opgebouwde liedjes van Spoon sprankelen van levenslust ★★★★☆

Weinig rockbands kunnen even licht als intens klinken als Spoon, en net zo zeldzaam is het voor een gitaarband om een zanger te hebben die zo soulvol zingt als Britt Daniel. Spoon weet nu al een kleine dertig jaar een aangename lichtheid aan hun liedjes te geven. Ook op hun tiende album Lucifer on the Sofa mag zanger Daniel nog zo wanhopig lijken, hij uit zich meer als een soulzanger dan als een rockgod.

Los van Daniels zang valt ook steeds het ritmische vernuft van drummer Jim Eno op, evenals de transparante arrangementen met telkens net de juiste dosering van toetsen, elektronica en een enkele blazer. Veel van de met precisie opgebouwde liedjes op Lucifer on the Sofa sprankelen van levenslust. Het dampende intro van The Devil & Mister Jones, het funkgevoel in Feels Alright en als het als een jarenzeventigliedje van David Bowie beginnende On the Radio bezorgen een gevoel van gelukzaligheid waar eigenlijk alleen Spoon patent op heeft.

Spoon Lucifer on the Sofa Pop ★★★★☆ Matador/Beggars