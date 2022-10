De met een Gouden Kalf bekroonde serie Rampvlucht slaagt er uitstekend in de spanning op te voeren

'Rampvlucht' is een indringende vijfdelige dramaserie over de Bijlmerramp. Beeld Mark de Blok

Het beste Nederlandse drama van het afgelopen jaar houdt zich nadrukkelijk met het verleden bezig. Neem de drie series die waren genomineerd voor beste televisiedrama. Dirty Lines (over de sekslijnindustrie van de jaren tachtig), Het Jaar van Fortuyn en Rampvlucht. En dan noemen we nog het niet-genomineerde The Spectacular (over de IRA-aanslagen in het Limburg van de jaren tachtig). Rampvlucht won uiteindelijk het Gouden Kalf. Van harte, maar Het Jaar van Fortuyn kwam er wel heel bekaaid vanaf, al was het maar omdat Ramsey Nasr en Fedja van Huêt niet eens genomineerd waren. In al deze series over recente historische tijdvakken wordt er een spiegel naar het huidige Nederland omhoog gehouden; alles mag veranderd zijn, maar hebben we de historische lessen wel geleerd?

Rampvlucht is een indringende vijfdelige dramaserie over de Bijlmerramp; een ramp die zich nog jaren afspeelde nadat het vrachtvliegtuig van de Israelische maatschappij El Al midden in de Amsterdamse Bijlmermeer was neergestort. Scenarist Michael Leendertse baseert zijn verhaal op het werk van twee onderzoeksjournalisten, Pierre Heijboer van de Volkskrant (Yorick van Wageningen) en Vincent Dekker van Trouw (Thomas Höppener), die hun professionele argwaan over de gang van zaken jaren later beloond zagen met een parlementair onderzoek. De derde hoofdrol wordt gespeeld door Joy Delima als Asha Willems, een dierenarts uit de Bijlmer die er een missie van maakt om de mysterieuze ziekten die de Bijlmer teisteren na de ramp, te koppelen aan het wanbeheer van de Nederlandse autoriteiten.

Delima speelt geen historische figuur, maar is meer een samenstelling van activistische en andere bewoners van de Bijlmer, die bleven vechten om het ware verhaal over met name de gevaarlijke lading van het vrachtvliegtuig te horen. Leendertse heeft vermoedelijk goed gekeken naar de HBO-serie Chernobyl, andere ramp met een andere nasleep, maar ook daar een onwaarschijnlijk duo mannen, gebaseerd op historische figuren en een ‘samengesteld’ vrouwelijk personage (Emily Watson) dat medisch onderzoek doet. Je kan je lelijk verslikken in een dergelijk voorbeeld, maar Rampvlucht slaagt er uitstekend in vijf afleveringen lang de spanning op te voeren.

De ramp zelf is bescheiden maar heel effectief in een paar beelden neergezet; een angstaanjagende zijdelingse blik uit een raam als het vliegtuig neerkomt, en een rookpluim in de verte, vanuit de verkeerstoren van Schiphol. Er zijn twee journalisten die hun tanden dieper in de zaak zetten dan het grootste deel van hun collega's. En in beide gevallen groeit hun professionele doorzettingsvermogen uit tot een obsessie waarvan ook de redacties van de verschillende kranten niet meer weten wat ze er mee moeten. Sommige redactie-scènes voelen wat kort door de bocht, maar in grote lijnen lijkt de serie de journalistieke sfeer van de jaren negentig goed te pakken te hebben.

Van Wageningen speelt Heijboer als een oude leeuw die nog een keer de kans grijpt om een groot verhaal te pakken, terwijl de Vincent Dekker van de uitstekende Thomas Höppener, een man met allerlei nerdy kennis over landingsbanen en vliegroutes, juist de jonge gast is die zich nu eindelijk wil bewijzen. Zonder daarbij geholpen te worden door enig diplomatiek talent. In beide gevallen hebben ze ook wat te bewijzen op hun eigen redactie. Asha Williams (Joy Delima) is tenslotte het personage dat steeds de aandacht voor de slachtoffers blijft vragen, achter de politieke machinaties. In een sterke bijrol is Gijs Scholten van Asschat de leider van het officiële onderzoek vanuit de Rijksluchtvaartdienst; een rol die hier ook staat voor bestuurlijke arrogantie in verleden en heden.