De merel rukt al sinds de 19de eeuw op in de stad

Beeld Margot Holtman

Het mooiste aan de merel is natuurlijk de zang; de melancholieke strofen van het mannetje in het voorjaar en in de zomer, al zo vaak bejubeld. Denk aan warme, lome zomerdagen, de sfeer van niets aan de hand. Het geluid van de merel is dan zo vanzelfsprekend dat je bijna zou vergeten het te koesteren. Pas als het weg is, na de broedtijd, valt het op: de merels zingen niet meer.

Op mijn stadsbalkon, andere taferelen. Vanochtend werd ik al wakker met de alarmroep van de merel, die heel anders klinkt: een soort kwetteren. En nu, op mijn voedertafel, om de beurt een mannetje en een vrouwtje, vanwege de rozijnen. Ik probeer te ontdekken of het steeds dezelfde merels zijn, een paartje dat in deze tijd van het jaar het territorium aan het afbakenen is. Wat me vorig jaar al opviel, was dat ze aan me wenden. Als ik netjes anderhalve meter afstand hield, aten ze onverstoorbaar door. En dat terwijl merels nog niet zo heel lang geleden te boek stonden als schuwe bosvogels.

Dat ze er waren, gezond en wel, was ook geruststellend. In het oosten en zuidoosten van het land hebben de merels sinds 2016 flink te lijden gehad onder het zogeheten Usutuvirus, dat in Europa al miljoenen merels het leven kostte, maar dat inmiddels minder virulent aanwezig lijkt.

Ik lees intussen over de merel, omdat Sovon Vogelonderzoek 2022 heeft uitgeroepen tot Jaar van de Merel. Onze meest voorkomende broedvogel beleeft, ook los van het Usutuvirus, een terugval. De droogte van de laatste jaren kan een rol spelen. Ik lees de prachtige monografie van Hay Wijnhoven: De merel. Dan leer je dat je het, voordat je over problemen begint, toch eerst moet hebben over het bijna wereldwijde succes van de vogel uit de familie van de lijsters. En over hun kolonisatie van de stad, sinds de 19de eeuw. Een vogel met een groot aanpassingsvermogen, een generalist, een ‘kneedbare’ vogel.

Je kunt stellen dat er nu twee soorten merels bestaan in Europa: de bos- en de stadsmerel. Met soms zelfs fysieke en hormonale verschillen. Bosmerels hebben lange, slanke snavels, om in luchtige bosbodems naar voedsel te zoeken, in de stad hebben sommige deelpopulaties inmiddels kortere snavels. Stadsmerels vertonen ook geen trekgedrag meer, en komen zo minder in contact met bosmerels. Ze zijn ook minder schuw en zingen hoger. Vrouwtjesmerels in de stad kiezen bij voorkeur voor een hoger zingende stadsmerel als partner. Je kijkt naar een evolutionair proces, denk je, gewoon vanaf je balkon. Maar, relativeert Wijnhoven: Amsterdamse merels zijn altijd nog meer verwant met de soortgenoten in de omgeving van de stad dan met Rotterdamse merels.

Een belangrijk voordeel van de stad is de aanwezigheid van kunstlicht. Het broedseizoen begint eerder en eindigt later, en de dagen duren langer, vanwege dat licht. In de stad leggen merels twee tot drie broedsels, op het platteland slechts één of twee. Daar staat tegenover dat stadsmerels in de regel kleinere legsels hebben dan bosmerels. En de bedreigingen in de stad zijn groter, in de vorm van verstening, verstoring en predatie. Dat laatste door eksters, gaaien, kraaien en sperwers, die de stad ook hebben ontdekt, maar vooral door vogelmoordenaar nummer 1: de huiskat.

Op mijn balkon intussen: het mannetje (zwart met oranje snavel) en het vrouwtje (bruin), de één op de voedertafel, de ander wachtend, in een plantenbak. Een stel, neem ik aan. Ik ga ze dit jaar maar eens in de gaten houden.