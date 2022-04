De menselijke robot is een cliché in scifi, maar ‘After Yang’ onderscheidt zich met gemak ★★★★☆

After Yang

Technosapiens, wordt huishoudhulp Yang genoemd in de fluisterzachte sciencefictionwereld van After Yang. ‘Techno’ in het kort. Kant en klaar afgeleverd door een bedrijf dat robots produceert die nauwelijks van de mens te onderscheiden zijn.

Het is een cliché van jewelste in het sciencefictiongenre, die menselijke robot, maar de gevoelige en stijlvolle wijze waarop After Yang in het brein van de mens-machine duikt, leidt ertoe dat de film zich opmerkelijk eenvoudig onderscheidt van zijn soortgenoten.

Yang (Justin H. Min) kan en begrijpt zoveel dat hij eenvoudig meedraait in het gezin van Jake (Colin Farrell), Kyra (Jodie Turner-Smith) en hun geadopteerde Chinese dochter Mika (Malea Emma Tjandrawidjaja). Niet alleen stelt hij de oude analoge camera nauwkeurig af om de perfecte gezinsfoto te maken, ook helpt hij Mika een diepere verbinding te maken met haar Aziatische afkomst. Met soepel opgelepelde voorbeelden legt Yang uit dat Jake en Kyra óók haar echte ouders zijn – dit is een machine met een hoogontwikkeld emotioneel bewustzijn.

Wanneer Yang uit het niets in een soort permanente slaapstand raakt, voelt dit uiteraard als een familiedrama. De Koreaans-Amerikaanse filmmaker en video-essayist Kogonada (Columbus) laat zijn acteurs consequent onderkoeld spelen, maar maakt hier alsnog een verpletterende gebeurtenis van. Vanaf dit moment wordt de film pas echt interessant.

Het blijkt bij wet verboden om technosapiens zelf open te maken en in de werkplaats van een illegale technoknutselaar ontdekt Jake waarom: Yang beschikt over een geheugenkaart waarop hij elke dag een paar seconden kan opslaan. Een experiment bedoeld om te ontdekken welke herinneringen techno’s de moeite waard vinden, met grote gevolgen voor de privacy van de eigenaars. En voor de privacy van Yang zelf, uiteindelijk.

Terwijl After Yang langzaam verandert in een veredelde detectivefilm – Jake zoekt in Yangs geheugen en probeert te ontdekken hoe hij betekenis gaf aan zijn bestaan – doet Kogonada wat alleen de beste sciencefictionfilmers doen. Op indirecte wijze prikt hij in ogenschijnlijk abstracte vraagstukken die over een paar decennia wellicht niet zo abstract meer zijn. In hoeverre menselijke robots ook menselijke rechten moeten krijgen, bijvoorbeeld. En in hoeverre eigenaarschap over een techno lijkt op een hypermoderne vorm van slavernij.

De fraai vormgegeven mini-herinneringen buitelen ondertussen over elkaar: van Yang aan zijn leven én van het gezin aan Yang. Knap, hoe After Yang ondanks die cerebrale stijl daarmee ook het hart bereikt.