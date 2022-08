De melodische lijnen die het Julia Hülsmann Quartet uitzet, mogen duidelijker worden getekend ★★★☆☆

x Beeld RV

Van een zomerreces is bij het jazzlabel ECM geen sprake. De Duitse pianiste Julia Hülsmann nam in maart van dit jaar met haar kwartet in Frankrijk een nieuw album op, en The Next Door is nu al verkrijgbaar.

Hülsmann is dan ook sinds haar eerste trio-album The End Of A Summer (2008) al een van de vaste bakens op het label. Eerst samen met Marc Muellbauer (contrabas) en Heinrich Köbberling (drums) die haar nog altijd begeleiden, en sinds 2019 in kwartetbezetting met saxofonist Uli Kempendorff.

The Next Door is het tweede album van het Julia Hülsmann Quartet, dat net iets zelfverzekerder klinkt dan het drie jaar oude Not Far From Here. Het is meer een bandalbum dan een trio-plaat met gastmuzikant geworden. Het typerende ingetogen, zeer klein gehouden spel van Hülsmann met lichte toetsaanrakingen schept in de eerste twee door haar geschreven stukken alle ruimte voor Kempendorff om in te vallen. Maar in andere stukken is het bassist Muellbauer die de melodische lijnen uitzet. Die mogen vaak wel duidelijker worden getekend, een enkele keer verzandt het samenspel in harmonische vaagheden. Maar de gekozen popcover van Prince, een gewoonte van Hülsmann is wel weer heel fraai.

Julia Hülsmann Quartet The Next Door Jazz ★★★☆☆ ECM Records