De meligheid is aanstekelijk en het spel is over de top in Een ingebeelde ziekte ★★★★☆

Een Ingebeelde Ziekte

Op een braakliggend terrein, nabij een oude gasfabriek aan de rand van Alkmaar, heeft Collectief Blauwdruk een podium en een tribune neergezet. Plompverloren lijkt het, in dit niemandsland. Maar het is een passende locatie voor de nieuwe voorstelling van dit jonge groepje: Een ingebeelde ziekte, een eigenwijze variant op Molières Le malade imaginaire. De drie uitzinnige acteurs van Blauwdruk (Romijn Scholten, Tijn Panis, Bram Walter) kregen voor de gelegenheid versterking van Maureen Teeuwen die de hoofdrol van koningin Argan speelt. Hoewel: van hoofd- en bijrollen is nauwelijks sprake – alles rolt en dolt door elkaar heen, in een carrousel van aanstekelijke meligheid en sluimerend onheil.

Blauwdruk heeft Molière verplaatst naar het jaar 2371. Dus geen Franse hofkringen of verlopen adel dit keer, maar de toekomst. Daar regeert nu de medische wetenschap, is iedereen geïmplanteerd met een chip en wordt 200 jaar oud. Zelfs de dood is te genezen. Koningin Argan regeert met straffe hand, maar als er plots een onduidelijke ziekte uitbreekt en haar wufte zoon ook nog eens verliefd wordt op een jongeman die lobbyt voor het uitvaartwezen, wankelt haar rijk.

Blauwdruk heeft, met tekstbegeleiding van Joachim Robbrecht en in eindregie van Nina Spijkers, een en ander verpakt in een tamelijk virtuoos geschreven script, vol Franse uitdrukkingen – soms erg grappig, soms zo flauw dat het weer leuk wordt. Het spel is behoorlijk over de top, met dansjes, malle kostuums, snelle opkomsten en hysterische uitvallen (denk aan Theo & Thea). Het knappe is dat dit de geloofwaardigheid alleen maar versterkt. Maureen Teeuwen excelleert opnieuw met haar grandioze mimiek en onnavolgbare tekstbehandeling.

‘De dood geeft het leven zin’, horen we aan het droeve eind. Intussen is de hemel boven het Alkmaarse weiland opengebarsten, zijn de pruiken en tutu’s doorweekt, zitten we met zijn allen kletsnat op de tribune en lacht het leven ons toch toe.