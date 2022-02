De meesterlijke liedjes van Theo Nijland draaien om hart versus hoofd ★★★★☆

Zanger en liedschrijver Theo Nijland. Beeld Ben van Duin

Tijdens het speuren door zijn archief werd zanger en liedschrijver Theo Nijland geconfronteerd met hét terugkerende thema in zijn liedkunst: het gaat meestal over hart versus hoofd, gevoel versus verstand. Bij Nijland, in 2019 nog onderscheiden met de Poelifinario in de categorie kleinkunst, draait het meer specifiek om de angst voor controleverlies. Het zit bijvoorbeeld duidelijk in En nu ben ik verliefd, een meesterlijk liefdesliedje afkomstig van het al even meesterlijke album Praag (2004). De verteller vond zichzelf altijd ‘verschrikkelijk belezen’, maar sinds hij verliefd is ‘ligt er alleen nog maar de Donald Duck op tafel’.

Het is een van de vele oudere liedjes die Nijland zingt vanachter de vleugel in zijn nieuwe theaterconcert. ‘Waarom zou je altijd maar nieuw werk brengen? Is dat ook niet boring?’, licht Nijland zijn keuze ironisch toe. Maar hij heeft gelijk, want de schatkist waaruit de 67-jarige zanger kan putten is groot en diep. Heerlijk om daar een avond in te duiken. Er komen juweeltjes voorbij als Zo onbehaaglijk was de lente nooit, over vijandigheid en mogelijke homofobie in een dorpsgemeenschap. Sommige satirische teksten, zoals Nijlands klaagzang over zanger Marco Borsato uit 1999, krijgen in 2022 een geheel nieuwe lading.

Het oude werk wordt steeds humoristisch ingeleid en afgewisseld met nieuwe liedjes. Typisch Nijland is het nieuwe nummer waarin hij op steeds bozere toon de stompzinnigheid te lijf gaat, en verklaart waarom hij nooit zal deelnemen aan de populaire tv-programma’s Maestro, The Passion en Beste zangers. Het is en blijft genieten wanneer Nijland, gewapend met zijn vleugel en zijn scherpe taal, de culturele wereld de les leest.