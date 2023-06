De matige opkomst in Paradiso stond een memorabel concert van Spiritualized niet in de weg ★★★★☆

Eigenlijk best gek, zo’n half gevuld Paradiso in Amsterdam, dat de balkons gesloten kon houden toen woensdag het negenkoppige Britse Spiritualized optrad. De band van Jason Pierce was hier al een tijdje niet meer te zien geweest en verdient het alleen al op grond van hun sterke recente album Everything Was Beautiful (2022) een volle zaal te trekken. Maar de matige opkomst stond een meer dan memorabel concert niet in de weg. Zittend aan de rechterkant van het podium, met gitaar op schoot, voerde Pierce (of Spaceman, zoals zijn artiestennaam al meer dan dertig jaar luidt) de band tot grote hoogten.

Spiritualized kan de luisteraar in een unieke staat van trance brengen met lang uitgesponnen composities die vaak met een enkele noot beginnen en zich dan uitbouwen tot magistrale proporties. De crescendo’s worden kracht bijgezet door een driekoppig vrouwelijk zangkoortje, dat elk nummer een vernislaag van gospel geeft.

Deze zang, de gitaren die langzaam aanzwellen en een godsvruchtig orgel bezorgen het concert tegen de achtergrond van kerkelijk glas en lood een bijna religieuze sfeer. Zeker als Shine a Light wordt ingezet. Een van de vroegste en nog altijd mooiste nummers van Spiritualized. Pierces bezwerende zang die toenadering zoekt en vindt bij de stemmen van het koortje bezorgt je kippevel.

De muziek brengt je in een trance, waar je pas weer uitkomt als na bijna twee uur de grote discobol aan het plafond begint te draaien. Eventjes maar, genoeg om te worden aangespoord door met vuist in de lucht zelfs even mee te brullen met Come Together. Een moment van religieuze extase, of zaligheid veroorzaakt door muziek gehoord door een ongelovige.