De Martelaren van Gorcum worden heilig verklaard

Vaticaanstad, 28 juni 1867

Op 28 juni was de St. Pieter prachtig verlicht. Bij de plechtigheden op die dag waren wel 200 duizend mensen aanwezig. Het was jammer dat het slecht weer was, ten gevolge waarvan vele lichten werden gedoofd.

Op St. Petrus en Paulus hadden er zes en twintig heiligenverklaringen plaats, waaronder ook de negentien Martelaren van Gorcum (in 1572 door de geuzen vermoord, red.). Om 4 uur ’s morgens verliet ik de kazerne. Om 7 uur ’s morgens begon de plechtigheid met de processie over het St. Pietersplein. In die processie werden de vaandels meegedragen waarop degenen die heilig verklaard werden, geschilderd waren.

Om 9 uur begon de Pontificale Heilige Mis. Zijne Heiligheid de Paus (Pius IX, red.) werd met pracht en praal de St. Pieter binnengedragen op zijn troon. De H. Mis duurde van 9 uur tot half 1. Daarna begon de eigenlijke plechtigheid van de heiligverklaring. Er brandden twaalfduizend kaarsen.

Om 2 uur werd Z.H. weer uit de St. Pieter gedragen. Het getal bisschoppen bij deze plechtigheid bedroeg 464. Er waren 38 kardinalen tegenwoordig, verschillende patriarchen en de hele pauselijke Senaat en adeldom.

Ik had bij die gelegenheid wel vier ogen willen hebben. Tegelijkertijd luidden er niet minder dan vierhonderd klokken.

Dorus van Wees (1839-1916), van 1866 tot 1868 zoeaaf in het pauselijke leger. Ingekort fragment uit Frans G.M. Wouters: Een handbreed kleiner dan de Heer. Alfa, 1986.