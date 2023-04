‘De man uit Rome’ toont op fraaie wijze de frustratie en onmacht van een gemeenschap die ooit floreerde ★★★☆☆

'De man uit Rome'

De Italiaanse priester Filippo reist vanuit Vaticaanstad naar Limburg voor een routineklus: er is melding gemaakt van een huilend Mariabeeldje en het waarheidsgehalte van het vermeende wonder dient te worden onderzocht. Onderweg in de trein leest hij in de krant over de talloze leugens van de Amerikaanse president. De voice-over vertolkt Filippo’s gedachten: hoezeer deze president de tijd vertegenwoordigt waarin we leven, hoe leugens fungeren als een drug die verslavender is dan cocaïne. Limburg kan de borst natmaken.

Maar in het gewezen arbeidersdorpje waar Filippo neerstrijkt blijkt men in de eerste plaats verteerd door gevoelens van verdriet, woede en schuld. Een schietpartij op een middelbare school kostte daar vier jaar geleden aan elf kinderen het leven, inclusief de in het dorp woonachtige dader. Dankzij die traan van Maria vond de ingestorte gemeenschap in ieder geval érgens houvast.

Voor de duidelijkheid: wonder-factcheckers als Filippo bestáán. En ze zijn vaker filmpersonage geweest: zo controleerde Vincent Lindon als sceptische journalist in het Franse drama L’apparition een Mariaverschijning in een bergdorpje in de Provence.

De man uit Rome – losjes gebaseerd op een ‘bloedtranen’ huilende Maria in het Limburgse mijnwerkersstadje Brunssum in 1995 – ontvouwt zich vervolgens als een veredelde detective. Hierin wordt al snel duidelijk dat de mensen die Filippo tijdens zijn onderzoek treft belangrijker zijn dan de conclusies die hij uiteindelijk trekt. Terwijl de Limburgers de harde scepsis van de priester beantwoorden met wantrouwen, wordt Filippo – en met hem de kijker – aan het denken gezet over de betekenis van geloof en hoop. Prikkelend zijn daarbij de scènes met de dochter van het gezin waar de huilende Maria is gesignaleerd. Térèse is sinds het schooldrama opgehouden met praten en communiceert nu met de priester via berichtjes op haar telefoon.

Regisseur Jaap van Heusden (Win/Win, In Blue) maakt het zichzelf ondertussen niet makkelijk. In de eerste plaats omdat een Italiaan in Limburg nogal wat scènes oplevert met personages die zich in steenkolenengels verstaanbaar trachten te maken. Dat past in de context van het verhaal, maar de dialoog wordt op den duur stroef, vooral omdat er zo veel van is. De rol van de zwijgende Térèse is wat dat betreft een slimme vondst.

Ook bij een schietpartij als gruwelijke verklaring voor het leed van een gemeenschap kunnen vraagtekens worden geplaatst: alsof de makers de kracht van hun verhaal een beetje hebben onderschat. Tussen de regels door toont De man uit Rome op fraaie wijze de frustratie, armoede en onmacht van een gemeenschap die ooit floreerde, maar gaandeweg over het hoofd werd gezien. Daarvoor zijn geen kunstgrepen nodig.