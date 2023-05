De man die ‘Take Five’ bedacht, was een loner

De Amerikaanse jazzsaxofonist Paul Desmond (1924-1977) van het Dave Brubeck Quartet, rond 1960. Beeld Bill Wagg / Redferns

Los Angeles, 1 juni 1979

Paul Desmond is gisteren overleden, 52 jaar oud, aan longkanker. De LA Times zegt het volgens mij goed: hij was de origineelste altsaxofonist sinds Charlie Parker. Zijn verfijnde toon, waarmee hij danste door de ingewikkelde maatsoorten waarvan hij hield, was onmiddellijk herkenbaar, al hoorde je hem van honderd ­meter ver uit een transistorradio.

Ik kende hem goed en zag hem maar zelden; jazzmusici zijn te veel onderweg om echte vriendschappen aan te gaan, met uitzondering van met andere jazzmusici.

Hij had dezelfde slungelige gratie als waarmee hij speelde; een scherpe geest, zachtaardig en ridderlijk, met een gevatheid die het vermogen tot bewonderen niet uitsloot. Vroeg kaal, melancholieke ogen, een perfecte Jules Feiffer-cartoon, maar zonder de neuroses en knapper – dan heb je een idee hoe hij eruitzag.

Hoe kun je iemand missen die je maar zelden sprak? Toch zal ik hem missen. Zijn compositie Take Five staat naast Viviani, The Beatles en Mozart op de lijst die bij mijn uitvaart moet worden gespeeld.

Nog iets: hij was een echte loner. Er was een vroege scheiding, waarna hij alleen leefde, uit vrije wil. Soms had hij een meisje, opgepikt in een nachtclub – de enige plek waar jazz­musici na een concert in onbekende steden terechtkunnen. Maar meestal was hij alleen, met zijn muziek en zijn boeken.

Kenneth Tynan (1927-1980), Engelse toneelcriticus. Ingekort fragment uit The Diaries of Kenneth Tynan. Bloomsbury, 2001.