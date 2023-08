De makers van podcast ‘The Rest Is History’ zien de geschiedenis als een zwarte komedie. ‘Onze kijk is niet erg in de mode’

Dominic Sandbrook (links) en Tom Holland van de podcast ‘The Rest Is History’ in Amsterdam.

Met welk historisch duo Tom Holland en Dominic Sandbrook zichzelf vergelijken? ‘Dit zal Tom vleien’, zegt Sandbrook. ‘Maar ik denk dat als Tom Julius Caesar is, ik Marcus Antonius ben.’

‘Goed punt, Dominic’, reageert Holland. ‘Ik ben het grote, charismatische genie en jij staat in mijn schaduw.’

Sandbrook, met tevreden grijns en opgetrokken wenkbrauw: ‘Nee Tom, ik ben Antonius omdat ik een groot drinker ben, van feesten houd en populair ben bij de vrouwen.’

Fans van de geschiedenispodcast The Rest is History zal de kroegpraat van de twee Britten bekend voorkomen. Journalist Josh Glancy schreef in de Britse krant The Sunday Times dat luisteren ernaar voelt als in de pub zitten met zijn twee intelligentste vrienden.

In The Rest is History bespreken Holland (55) en Sandbrook (48) uiteenlopende onderwerpen op diepgravende, maar tegelijkertijd toegankelijke en geestige wijze. In de 362 afleveringen van ongeveer een uur die ze tot nu toe hebben gemaakt, gaat het over onderwerpen als Nero, de Berlijnse Muur, de geschiedenis van de bever, Raspoetin of een ‘Top tien eunuchen’. Er zijn series over Columbus (vier afleveringen), Jezus Christus (twee), Cleopatra (vier) en de jonge Churchill (drie). Vorige maand maakten ze een tweedelige serie over de geschiedenis van Amsterdam.

Populairste historici van Europa

De podcast is een hype en de twee zijn als gevolg daarvan misschien wel de populairste historici van Europa. The Rest is History is volgens de Apple-hitlijst de best beluisterde geschiedenispodcast in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Estland, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Ook in Finland (tweede), Noorwegen (vierde) en de Verenigde Staten (derde) doen ze het goed. In New York speelden ze in juni in een uitverkocht Gramercy Theatre en in november gaan ze naar Australië en Nieuw-Zeeland.

In Nederland (tweede) zijn hun afleveringen afgelopen maand 200 duizend keer beluisterd, zegt Holland. Wereldwijd is dat bijna tien miljoen keer.

The Rest is History betekent ‘een revolutie voor intelligente uitzendingen gericht op een massapubliek’, schreef James Marriott, columnist van The Times, die daaraan toevoegde dat hij sinds zijn 11de niet meer zo door iets geobsedeerd is geweest.

V spreekt Holland en Sandbrook via Zoom. Holland is op zijn vakantieadres op de grens tussen Engeland en Schotland. Zijn vrouw Sadie loopt af en toe door het scherm en zegt hallo. Sandbrook zit voor een wand vol boeken in zijn huis in Oxfordshire, in de buurt van Oxford.

De twee leerden elkaar kennen in 2005, toen de uitgeverij van Holland een pubquiz organiseerde. ‘Ik kan me dat nog goed herinneren’, zegt Sandbrook. ‘Iemand zei dat mijn teamgenoot al was gearriveerd en wees naar een slungelige jongen die humeurig uit het raam zat te kijken. Het eerste half uur was ik onvriendelijk tegen hem, zoals ik altijd tegen schrijvers ben. Maar toen…’ Holland onderbreekt hem: ‘Het was mijn charme, nietwaar?’ Sandbrook: ‘Nee Tom, karakter interesseert me niet. Het was je kennis. Je wist veel antwoorden die ik ook wist.’

Van sauropoden naar Spartanen

In de podcast geven de twee blijk van een grote eruditie, het resultaat van een leven lang lezen. Holland vertelt dat zijn liefde voor geschiedenis begon met dinosaurussen. ‘Als kind vond ik het verleden meeslepender dan het heden. Ik weet nog dat ik in een parkeergarage naar het grijze beton keek. Ik vond het verschrikkelijk en stelde me voor dat het een landschap uit het mesozoïcum zou zijn, met sauropoden aan de horizon.’

Zijn fascinatie voor dino’s ging naadloos over in die voor Spartanen. ‘Dat zijn toch een soort Griekse theropoden: doodeng, maar ook glamoureus en spannend.’ Om alles van ze te weten, ging hij de Griek Herodotus lezen, ‘de vader van de geschiedschrijving’ die leefde in de 5de eeuw voor Christus. Holland was toen 11.

Na een studie Engels aan Cambridge schreef hij een roman over Lord Byron en vampieren. Toen die slecht verkocht, legde hij zich toe op non-fictie. Hij publiceerde een veelgeprezen vertaling van Historiën, het levenswerk van Herodotus, en schreef over het christendom, de islam en een trilogie over de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Het laatste deel daarvan, Pax: Oorlog en vrede in het gouden tijdperk van Rome, verscheen onlangs in Nederlandse vertaling.

Groot publiek

Ook Sandbrook was als kind bevangen door verhalen uit het verleden. Toen hij op de middelbare school voor geschiedenis een essay schreef, tekende hij daar kaarten bij met de uitgevochten slagen. Zijn proefschrift aan Cambridge ging over Eugene McCarthy, de Amerikaanse politicus die het bij de Democratische voorverkiezingen van 1968 opnam tegen Lyndon Johnson. De drie jaar die daarop volgden, was hij docent aan Sheffield University.

Een academisch leven zag hij niet zitten, dus ging hij geschiedenisboeken schrijven voor een groot publiek. Hij is auteur van de kinderserie Adventures in Time, met onderwerpen als Cleopatra en de Vikingen. Voor volwassenen schrijft hij een reeks over het naoorlogse Verenigd Koninkrijk. Zijn laatste boek daarvoor, Who Dares Wins – Britain 1979-1982, verscheen in 2019. Sinds 2012 is hij gasthoogleraar aan King’s College in Londen.

‘Als academici ergens over vertellen, heb ik soms het gevoel dat ze zich zo bewust zijn van alle details en uitzonderingen dat ze alleen nog maar vrezen een fout te maken’, zegt Sandbrook. ‘Tom en ik zeggen wat we willen. En als iemand me wijst op een foutje, zeg ik: het is een podcast, geen proefschrift.’

The Rest is History begon in 2020, vijftien jaar na hun ontmoeting bij de pubquiz. Goalhanger Podcasts, het productiebedrijf dat onder anderen door oud-voetballer Gary Lineker wordt bestierd, benaderde Holland ervoor. Aanleiding was het succes van We Have Ways of Making You Talk, een podcast over de Tweede Wereldoorlog van komiek Al Murray en historicus James Holland, Toms broer.

Uit de losse pols

De eerste afleveringen deden Holland en Sandbrook uit de losse pols. ‘Een paar weken geleden was ik met mijn gezin op reis en luisterden we op verzoek van mijn zoon naar een aflevering over de Franse Revolutie’, zegt Sandbrook. ‘Ik was geschokt hoe oppervlakkig die was. Het was duidelijk dat we na een avondje nadenken de microfoon hadden aangezet.’

Tegenwoordig is dat anders. ‘De podcast is een veel groter deel van ons werkende leven gaan innemen’, zegt Sandbrook. ‘We doen alles zelf, we hebben geen research-assistent.’ Hollands huidige vakantie is zijn eerste in jaren. ‘Al die tijd heb ik ’s ochtends en ’s middags aan mijn boek over de Romeinen geschreven, om ’s avonds te lezen voor de podcast. Als ik dit blijf doen, stort ik op termijn in. Ik moet voor mezelf gaan uitmaken of ik het schrijven kan blijven combineren met de podcast.’

De podcast, waarvan elke maandag en donderdag een nieuwe aflevering verschijnt, gaat in elk geval voorlopig door. ‘Ik heb nu een document voor me met onderwerpen die we tot in 2024 gaan doen’, zegt Sandbrook. ‘De boeken daarover heb ik al gekocht.’ Er komen onder meer series aan over Shakespeare, het islamitische gouden tijdperk, de val van het Azteekse Rijk en John F. Kennedy.

Verbanden met het heden

Populair bij luisteraars zijn de accenten van de twee. Als Holland in een aflevering over revolutiejaar 1848 de filosoof Alexis de Tocqueville citeert, doet hij dat met zo’n overdreven Frans accent dat historicus Christopher Clark, die te gast is, vraagt of hij met Inspector Clouseau uit The Pink Panther te maken heeft. In een aflevering over de CIA imiteert Holland voormalig CIA-agent Brian Mills, het personage van Liam Neeson uit de film Taken. ‘I will find you and I will kill you’, zegt hij, met een schaterende Sandbrook op de achtergrond. ‘Het is zo fijn dat je bij een podcast kunt doen wat je wilt’, zegt Holland. ‘Maar soms zijn de imitaties zo slecht dat we ze eruit knippen. Ik bied overigens mijn welgemeende excuses aan voor het Nederlandse accent dat we deden in onze aflevering over de Nederlandse maagd’, zegt hij, verwijzend naar het symbool van de Nederlandse Republiek.

Holland en Sandbrook trekken voortdurend verbanden met het heden. Kerkhervormer Maarten Luther, die met zijn 95 stellingen de aanzet gaf tot de Reformatie, noemt Holland de voorouder van Twitter. ‘Hij had alles wat nodig is om succesvol te zijn op sociale media’, zegt hij in een aflevering over koffiehuizen. ‘Hij bedacht aforismen, beledigde mensen, keurde nepnieuws af, maar verspreidde het ook.’

Voor een aflevering bereidt de een zich grondig voor en stelt de ander de vragen. Tijdens het WK voetbal in Qatar in 2022 deden ze elke dag een aflevering over een deelnemend land. Dus vertelde Sandbrook Holland over de Costa Ricaanse burgeroorlog, die in 1948 44 dagen duurde. ‘Dat was denk ik een van de obscuurste onderwerpen die we hebben gedaan’, zegt Holland. ‘Mijn totale onwetendheid daarover heeft de aflevering licht laten ontsporen.’

Luisteraars vinden afwisseling belangrijk, denkt Sandbrook. ‘Bij sommige afleveringen praten we met autoriteit. Over de profeet Mohammed of het Romeinse Rijk weet Tom minstens zo veel als elke andere expert op aarde.’ Holland: ‘Gek genoeg zijn die onderwerpen stressvoller: je moet alles weten en kunt je nergens verstoppen. En omdat je er al zo vaak over hebt gepraat, voelt het alsof je het prakje van gisteravond opwarmt.’

Jongensachtig enthousiast

Holland praat liever over onderwerpen waar hij nog weinig van weet. ‘Tijdens het inlezen word ik steeds enthousiaster door alles wat ik ontdek. Ik raak door het gevoel van ontdekking en opwinding in vervoering. Volgens mij is dat hoorbaar in de podcast.’ Sandbrook: ‘Jouw beste afleveringen gaan inderdaad over onderwerpen waar je nooit een boek over hebt geschreven: over de Slag bij Trafalgar, over de oorlog van admiraal Nelson tegen Napoleon. Daarover was je jongensachtig enthousiast.’ Holland: ‘Dat komt ook doordat de Britten in beide gevallen de Fransen versloegen.’

De twee zijn op-en-top Brits, inclusief het bijbehorende chauvinisme, dat ze maar al te graag aandikken. Sandbrook noemde in een aflevering de Slag bij Crécy uit 1346, die wordt gezien als het begin van de Honderdjarige Oorlog en waarbij Franse ridders sneuvelden door Britse boogschutters, ‘de grootste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis’. Hij kreeg daarop klachten van luisteraars. ‘Terwijl dat toch overduidelijk een grap was’, zegt hij.

Minder enthousiast is hij in de podcast als de Tocht naar Chatham uit 1667 ter sprake komt, toen de Nederlanders, onder leiding van Michiel de Ruyter, de Britse oorlogsvloot lieten zinken. ‘Dat was schokkend’, zegt Holland. Sandbrook: ‘Nou, zo erg was dat niet. Het is nauwelijks een voetnoot in de geschiedenis. De Nederlanders wonnen de slag, maar verloren de strijd om wereldheerschappij. Om eerlijk te zijn praten we niet vaak over Nederland. Dat is toch een provincie van Duitsland?’

Dominic Sandbrook en Tom Holland van de podcast ‘The Rest Is History’: ‘De Nederlanders zijn onze neefjes op het continent. Met het protestantisme, het kapitalisme en het kolonialisme zijn we door dezelfde fases gegaan.’

Gek op Nederland

Holland: ‘Luister niet naar Dominic, we zijn gek op Nederland.’ De liefde van Holland voor Nederland komt in de podcast geregeld ter sprake. Holland is ‘geobsedeerd’ door het land waar hij zijn naam mee deelt, zei Sandbrook in een aflevering over gouden eeuwen.

‘Zoals Kipling al zei, zijn de Fransen onze zoete vijand’, zegt Holland nu. ‘De Nederlanders zijn onze neefjes op het continent. Met het protestantisme, het kapitalisme en het kolonialisme zijn we door dezelfde fases gegaan. Amsterdam voelt als een alternatief Londen.’

Holland zegt dat hij in elk geval nog afleveringen wil maken over de Hongerwinter, Anne Frank en het ontstaan van de Republiek. ‘Ik wil het heel graag hebben over Willem de Zwijger en de Sea Beggars (Watergeuzen, red.).’

Nederland werd het favoriete land van Holland door Overvloed en onbehagen, een cultuurgeschiedenis van de de Republiek in de 17de eeuw, geschreven door de Britse historicus Simon Schama. ‘Ik las dat rond mijn 14de, een vormende tijd. Een paar jaar later ging ik naar Amsterdam. Ik moest en zou de 17de-eeuwse grachtenpanden zien. De meeste Britten gaan op die leeftijd naar Amsterdam om een andere reden.’

Kosmopoliet en volkse lad

In de podcast presenteert Holland zichzelf als de verfijnde kosmopoliet die The Guardian leest, terwijl Sandbrook met trots spreekt over zijn columns voor de tabloid The Daily Mail en zich presenteert als een volkse lad met bulderlach. ‘We maken er een karikatuur van, maar het komt wel ergens vandaan’, zegt Holland. ‘Dominic houdt van voetbal en woont op het platteland. Ik houd van cricket en woon in Londen.’

Holland zou een adellijk personage uit Pride and Prejudice van Jane Austen kunnen zijn. Als hij bevestiging vraagt van Sandbrook zegt hij niet ‘right?’ of ‘isn’t it?’, maar ‘is there any way that you could agree with that?’

Hij wijst in afleveringen voortdurend op culturele invloeden – een terugkerende grap is dat hij overal de invloed van het christendom in ziet – terwijl Sandbrook naar materiële ontwikkelingen kijkt. De belangrijkste ontwikkeling van de jaren zestig noemt hij niet The Beatles, zoals Holland, maar de toegenomen beschikbaarheid van wasmachines.

Voor de rest zijn er voornamelijk overeenkomsten. De podcast voelt als een safe space, zegt Sandbrook. ‘Vanwege diversiteitsredenen had de BBC ons denk ik geen programma samen laten maken.’

Geen morele lessen

De twee delen een kijk op geschiedenis, eentje die momenteel niet erg ‘in de mode’ is, zegt hij. ‘In Groot-Brittannië, en ik neem aan ook in Nederland, wordt nu moralistischer over geschiedenis gepraat dan twintig jaar geleden. Je moet het serieuzer benaderen, het draait om gelijkheid en ethiek.’ Als de twee spreken over het Empire, het Britse Rijk, gaat het lang niet alleen over de uitwassen daarvan. Ook de positieve kanten komen ter sprake.

Sandbrook is, zacht gezegd, geen voorstander van de moralistische benadering. Het verleden noemt hij ‘een zwarte komedie’. ‘Uiteindelijk gaat iedereen – groot, klein, goed, slecht – dood.’ Hij erkent dat de levens van vrouwen, homo’s en etnische minderheden vaak slechter waren dan die van witte, heteroseksuele mannen, maar ziet geen waarde in een zoektocht naar een historische oorzaak daarvoor. ‘Sinds het begin der tijden zijn mensen zowel competitief als coöperatief. Over het algemeen strijden ze om middelen, macht, status en veiligheid en behandelen ze hun rivalen vaak, maar niet altijd, slecht. Daarna sterven ze. That’s it.’

Natuurlijk beïnvloedt de geschiedenis het heden, zegt Sandbrook. ‘Natuurlijk biedt de slavernijgeschiedenis ons inzichten over de huidige etnische verhoudingen. Ik denk alleen niet dat daar morele lessen uit te trekken zijn. Mensen zien in geschiedenis wat ze willen zien. Geschiedenis behandelen als bron van simplistische morele lessen hoort thuis op een zondagsschool en moet niet serieus genomen worden.’

Holland is het daarmee eens. ‘Zij die morele lessen uit de geschiedenis trekken zijn in mijn opinie geen historici maar theologen, filosofen of politici.’ Het menselijk begrip van goed en fout is cultureel bepaald, zegt hij. ‘Een decennium geleden was het vanzelfsprekend dat mannen geen vrouwen konden worden en andersom. Een eeuw geleden waren homoseksuele relaties illegaal. Tweeduizend jaar geleden deden mensen aan kruisigingen. Religie of filosofie kan ons leren dat onze huidige westerse waarden universeel zijn, maar volgens mij leert de geschiedenis ons het tegenovergestelde, namelijk dat ze schuimkoppen zijn op de deinende oceaan van de tijd.’

De meest menselijke benadering van geschiedenis, zegt Sandbrook, is om ‘net als Shakespeare en Dickens’ het komische ervan in te zien. ‘We vertellen luisteraars niet hoe ze ergens over moeten denken, we deinzen niet terug voor hoe gewelddadig en vreselijk dingen soms waren. Als iemand op belachelijk bloedige wijze sterft, zien we daar de humor van in en laten we dat blijken. Natuurlijk, de afleveringen over de Holocaust deden we niet lacherig maar serieus. Maar over het algemeen genieten we van geschiedenis, van de personages, de glamour en de romantiek. Ik denk dat de populariteit van de podcast voor een groot deel daardoor komt.’

The Rest Is History is te beluisteren via alle populaire podcastkanalen.