De makers van Kabam! maken kindertelevisie zoals je tegen kinderen moet praten: niet op een kinderlijke toon, maar gewoon

In een poging mijn peuter uit de algoritmische trechter van YouTube Kids te trekken, zette ik Kabam! (KRONCRV, NPO Zapp) op. Een kleuterdramaserie uit 2021 die eerder weinig aandacht kreeg tot ze dit najaar een International Emmy Award won. Kabam! toont volgens de jury gevoel voor ‘de kleine maatschappelijke thema’s die spelen in het leven van kinderen die net aan de basisschool beginnen’. Mijn verwachtingen waren hooggespannen, mijn dochter keek met frisse tegenzin mee.

Meer nog dan het recente nieuws vond ik het optreden van de makers tijdens de prijsuitreiking, afgelopen november in New York, een aanbeveling. De Nederlandse televisiemakers, van top tot teen in galakleding, bestormden het podium waar hun gouden beeldje stond te wachten. ‘Ik heb podiumvrees’, zei regisseur Elisabeth Hesemans, ‘en, kijk, mijn schoen is kapot!’ Vrolijk stak ze haar voet omhoog waaraan een pump aan een dun bandje bungelde. ‘Maar dat maakt niet uit, want we hebben een Emmy!’ Voordat ze het podium verliet, toonde ze opnieuw haar blote voet.

Kemal met zijn oma in de kleuterserie ‘Kabam!’. Beeld KRONCRV

In Kabam! hebben de kinderen in de klas (groep 3) van meester Mo geen podiumangst, maar wel een heleboel andere angsten. In elke zeven minuten durende aflevering staat een andere leerling centraal, met een eigen kinderangst. Voor de kapper, voor zwemmen onder water tijdens zwemles, het monster onder je bed, of om voor het eerst naar de basisschool te gaan bijvoorbeeld. Allemaal dingen die mijn kind ook bezighouden, maar tot nu toe kon erg weinig de strijd aan met de hysterische en verslavende Youtubefilmpjes. En als peuters iets niet leuk vinden, duren zeven minuten eindeloos.

Kemal gaat na schooltijd naar zijn oma. Die woont in een flat, maar gelukkig voor Kemal heeft het gebouw ook een trap, want hij moet namelijk niks van liften hebben. Als zijn oma zegt dat ze graag naar buiten wil om haar nieuwe rolstoel uit te proberen, zegt hij: ‘Ik denk dat het gaat regenen.’ Hij moet toch mee. En bedenkt dan dat al die enge, rare liftgeluidjes eigenlijk ook wel als muziek klinken. Wordt het toch nog een feestje in de lift.

De kinderen hebben zo allemaal hun eigen fantasierijke manier om hun angsten te lijf te gaan. Net zoals regisseur Hesemans van haar kapotte pump haar geheime wapen wist maken om haar podiumangst te bezweren. Er komt in de serie dan ook geen curling- of helikopterouder aan te pas, de geweldig gecaste kinderen lossen het allemaal zelf op. Hysterische muziekjes en stereotypen zitten er, vertelde Hesemans in NRC, bewust ook niet in. Nee, de makers van Kabam!, maken kindertelevisie zoals je tegen kinderen moet praten: niet op een kinderlijke toon, maar gewoon, zoals je dat ook tegen een volwassene doet. En het belangrijkste: mijn dochter vindt het leuk.