De makers van ‘Boos’ gaan het theater in: ‘Je kunt wél iets bereiken als je in actie komt’

Presentator Tim Hofman tussen bezoekers van Boos on Tour. Beeld Jan Mulders

‘Hoe kun je je werk maken van activisme?’, is een vraag uit het publiek. Boos, het youtubeprogramma met presentator Tim Hofman dat een paar weken geleden een Zilveren Nipkowschijf kreeg uitgereikt voor de uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, is op tour. In het Utrechtse muziekgebouw TivoliVredenburg hebben de makers deze zaterdag een zaal vol jonge kijkers weten te vullen, die soms dus hun werk willen maken van activisme – en er in elk geval wérk van willen maken.

Ze zijn gemiddeld 23 jaar en met ongeveer vijfhonderd man afgekomen op wat Hofman op Instagram aankondigde als ‘een avond om onze geesten wat te slijpen en plannen te maken over hoe we machthebbers onder druk zetten en constructen breken’. Er zijn panelgesprekken over de werkwijze van Boos en over verandering teweeg brengen met onder meer Dolle Mina Petra de Vries, er is een silent disco, maar dan met cabaret en spoken word, Tim Hofman interviewt Arjen Lubach, en het verzoek aan de zaal is om vooral veel vragen te stellen.

Hij is er zelf ook wel benieuwd naar, vertelt Hofman een paar uur voor aanvang: hoe aanstekelijk is de Boos-aanpak? Sinds de start, zes jaar geleden, trekt Boos – 882 duizend abonnees op YouTube – elke donderdag honderdduizenden overwegend jonge kijkers. Die geven van meet af aan mede invulling aan het programma. De meeste afleveringen openen met een kijker die ergens tegenaan loopt en de hulp inroept van Hofman en eindredacteur Marije de Roode. Samen tijgen ze naar de veroorzaker van boosheid en frustratie voor een confrontatie en als het even kan een directe oplossing van het probleem.

Een eigen Boos-aflevering voor school

Nog steeds haalt Boos verhaal bij bedrijven die niet netjes met hun klanten omgaan, maar in de loop van de tijd is het programma zich ook met grotere maatschappelijke kwesties gaan bezighouden. In november 2018 maakte Boos bijvoorbeeld de documentaire Terug naar je eige land, met de Iraakse jongen Nemr en VVD-politicus Klaas ‘Ja, dus?’ Dijkhoff, over het kinderpardon. Er volgde een handtekeningenactie om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer krijgen. Uiteindelijk kon het programma ruim 250 duizend handtekeningen aanbieden, waarmee verruiming van het kinderpardon werd afgedwongen.

‘Soms roepen we iemand ter verantwoording, soms plaatsen we vraagtekens, en soms zetten we na een vraagteken een uitroepteken en proberen we aan te sporen tot beweging’, vertelt Hofman de zaal in Utrecht over die activistische kant van Boos. Het plan is om de komende tijd op verschillende plekken in Nederland symposia te organiseren rondom thema’s als religie, euthanasie en mentale gezondheid.

Vaste kijker Joëlle van der Nol (18) is vanuit Vlaardingen naar Utrecht gereden voor een antwoord op de vraag hoe je verandering teweeg kunt brengen. ‘Ik denk dat heel veel jongeren nu zoiets hebben van: o shit, dat wil ik.’ Zelf woonde ze verschillende Woonprotesten bij, maar er zijn veel meer onderwerpen waar ze zich druk over maakt. Met een lach: ‘Alles maakt me boos, ik ga met iedereen in discussie.’

‘Abortus is een recht’ op de rug van een bezoeker. Beeld Jan Mulders

Voor een schoolopdracht maakte ze met klasgenoten een Boos-aflevering waarin ze een kwestie aankaartten waar ongemakkelijke gevoelens over bestonden. ‘In lockdowntijd werden we gevraagd onszelf te filmen tijdens het sporten, als ‘bewijs’ voor een verplichte sportmodule. Er waren mensen die het niet prettig vonden om zichzelf in yogahoudingen voor de docent vast te leggen. We zagen ook dat de beelden soms wel vijftien keer werden bekeken. Het hoofd sport stelde ons gerust en de school beloofde in de toekomst niet meer voor deze oplossing te zullen kiezen als het nog eens tot een lockdown komt.’

‘Belachelijk dat het op deze manier moest’

Ze vindt Boos niet alleen vermakelijk, maar ook ‘heel aanstekelijk’ waar het gaat om voor jezelf en anderen opkomen. ‘Dat komt, denk ik, omdat Boos stap voor stap het proces laat zien. Je ziet Tim en Marije gewoon gaan, van nul tot de oplossing, en ook dat het niet altijd makkelijk is en met vallen en opstaan gaat. Ze geven mij als jongere persoon het gevoel dat ik zelf ook het verschil kan maken.’

Anne Nieuwenhuis (21) vindt Boos ‘sowieso gewoon leuk’ om naar te kijken. ‘Maar ik denk ook: als ik nu zelf zo’n probleem zou hebben, zou ik er eerder achteraan gaan. Omdat je ziet: je kunt wél iets bereiken als je in actie komt.’ Andy Tsin (30) meldde zich een paar jaar geleden bij het programma toen hij in de clinch lag met een groot uitzendbureau. Boos maakte er in 2019 een aflevering over. Titel: ‘Randstad belazert 300 uitzendkrachten en houdt 240 duizend euro achter.’ Tsin: ‘Ik was blij, maar tegelijkertijd vond ik het belachelijk dat het op deze manier moest. Ik probeerde zelf al een half jaar iets voor elkaar te krijgen. Toen Tim Hofman erbij kwam, was het binnen een week opgelost.’

Tim Hofman interviewt Arjen Lubach op het podium van Boos on Tour. Beeld Jan Mulders

De geest van het programma is macht, zegt Hofman ’s middags. Hij is zich ervan bewust dat ook de machtspositie van Boos zelf door de jaren heen een stuk groter is geworden, zeker na The Voice. ‘Met macht komt de verantwoordelijkheid om zorgvuldig af te wegen bij wie je wel en niet met een camera langsgaat. Ik vind dat we nu niet meer bij een particuliere scooterboer kunnen aankomen en zeggen: zo, jij hebt een accu niet geleverd. Die man z’n business gaat naar de klote. Onze aanpak laat zich misschien het best vertalen als David tegen Goliath: wij zetten nooit de hakken in het gezicht van David.’

Bierviltjesoplossingen voor wereldproblemen

Dat een betere wereld bij jezelf begint is ‘lobbygelul’, vindt hij. ‘Het ligt uiteindelijk bij de machthebbers. Niemand hoeft hier vanavond de deur uit te lopen of naar Boos te kijken en te denken: ik ga dit of dat veranderen. Maar met de macht die Boos intussen heeft, kunnen wij wel een vehikel voor die verandering bieden.’

De muur naast de bar hangt tegen elven vol met bierviltjesoplossingen voor de wereldproblematiek. Tussen ‘Fuck de boeren’, met een hartje erachter, ‘mineraaltekorten in het water herstellen’, ‘openbaar vervoer gratis’ en ‘verbied fuikalgoritmes!’ pende iemand een nuchter inzicht neer: ‘Niet alles kan.’

Haar handen gingen jeuken van het panelgesprek, zegt Daisy Stoffer (20) uit Amersfoort. Ze denkt terug aan de woorden van activist Asma el Ghalbzouri, die benadrukte dat activisme niet gezellig hoeft te zijn: ‘Er is niks mis met fucking boos worden.’ Om te beginnen kun je jezelf uitspreken voor iemand in je directe omgeving die steun kan gebruiken, hoorde Stoffer. Wat El Ghalbzouri daarna zei werd door de zaal met gejoel en applaus beantwoord: ‘Degene die dat ‘boos’ vindt, is op dat moment niet degene voor wie je moet vechten.’