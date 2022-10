De magnetische aantrekkingskracht van koning Lamar houdt zijn show bij elkaar ★★★☆☆

Kendrick Lamar met buikspreekpop op het podium tijdens The Big Steppers Tour. Beeld Greg Noire

Daar staat-ie dan, bijna aan het eind van zijn concert. De koning soeverein en kalm in zijn transparante kubus, hoog verheven boven zijn fans. Lof wordt toegezwaaid met verlichte telefoonschermpjes en een vol Ziggo Dome scandeert Ken-Drick, Ken-Drick.

Kendrick Lamar heeft die positie verdiend. Met albums die allemaal de platinastatus hebben gekregen, veertien Grammy’s op zak, en zelfs een Pulitzerprijs bevestigde hij zijn status eerder dit jaar met een vijfde plaat. Mr. Morale & the Big Steppers werd briljant genoemd. Een plaat waarop het geweten van hiphop zichzelf op de pijnbank legt en vanuit een hyperpersoonlijk perspectief rapt en zingt over zaken als racisme, sociale achterstelling en cancelcultuur.

Het is ook een plaat met plotselinge wendingen, en in het donker afgevuurde monologen van een getroebleerde geest. Moeilijk werd hij ook genoemd. Maar dan ‘moeilijk’ als een voorschot op de mogelijke toekomstige beoordeling ‘meesterwerk’. Mr Morale is zo’n plaat waarvan je vermoedt, nee hoopt, dat hij na meerdere luisterbeurten in volle breedte zijn schoonheid zal openbaren en overtuigen.

Het was ook de vraag hoe Lamar die moeilijke nieuwe nummers ging vertalen naar een liveoptreden. United in Grief bijvoorbeeld klinkt als high speed spokenwordpoëzie, aangevuurd door een ratelende snaredrum. Geen voor de hand liggende concertopener. Maar uit een reusachtige witte kubus stapt een met goud behangen Lamar, in volledig zwart en met een riemgesp die je alleen bij bokskampioenen ziet. Een buikspreekpop rapt mee en beiden eisen in dramatische close-ups op de schermen de aandacht op.

Waar een superster als Kanye West uitpakt met alle visuele effecten die je maar kunt bedenken, zoekt Lamar het in eenvoudige dramatiek die op de schermen wordt uitvergroot. Die grote witte kubus, die aan een negatief van de Kaäba doet denken, en dansers die in zwart en wit gekleed gaan. Het is visueel indrukwekkend minimalisme. Opmerkelijk: er wordt nu niet eens meer de schijn gewekt dat er ter plekke muziek wordt gemaakt, zoals bij veel hiphopconcerten. Niets wat daarop zou kunnen duiden is zichtbaar op het podium.

En na de bewonderde stilering van United volgt N95 met zijn sissende trap-hihats. Lamar adviseert, in een strak tempo en dwingend dansritme, om alle oppervlakkige modeverschijnselen van onze moderne maatschappij van je af te werpen. Die cyclus van bewondering en opwinding herhaalt zich gedurende het hele concert.

In Father Time rapt een geagiteerde Lamar over zijn daddy issues op een mellow soulachtergrond die hem lijkt te willen kalmeren. Zie op de zijschermen de mens Lamar, gewoontjes op een stoel, die dienstdoet als de divan van de psychiater. Op het hoofdscherm een zwart-witanimatie van een gedroomde jeugd. Dan word je als toeschouwer weer opgejaagd als het oudere m.A.A.d City wordt ingezet. Een golf van herkenning overspoelt de zaal. Iedereen zingt luidkeels het ritmische ‘Yawk! Yawk! Yawk! Yawk!’ mee, om daarna en masse in een duistere traptrance te raken.

Er lijkt een natuurlijke rolverdeling voor Lamars songs. De oudere nummers fungeren merendeels als partytracks, terwijl de nieuwe meer contemplatie losmaken. Maar de abrupte afwisseling tussen die twee breekt het concert een beetje op. Een chronisch kwaaltje van hiphopconcerten laat zich ook hier gelden: nummers worden afgebroken net als je je erin dreigt te verliezen. Dit haalt de vaart uit het concert en voorkomt dat er een spanningsboog ontstaat. Daardoor ervaar je haast elke song afzonderlijk, niet als onderdeel van een groter, glorieus geheel.

Het is de magnetische aantrekkingskracht van koning Lamar die het allemaal bij elkaar houdt. Hij knalt niet op het podium, hij schrijdt door zijn oeuvre. Hier een danspasje, daar een onderonsje met het publiek; de sympathieke maar solitaire vorst van de hiphop gaat zich niet te buiten aan gekkigheden. Niet per se afstandelijk, maar wel een beetje op afstand. Meesterlijk, maar ook een beetje moeilijk.