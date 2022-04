‘De maand van de filosofie is door de verplaatsing van de Boekenweek helemaal ondergesneeuwd’

Evelijn de Jong van boekhandel Dominicanen in Maastricht Beeld Eva Faché

Hoe kijkt u terug op de afgelopen Boekenweek?

‘Van te voren vroegen we ons af of de verplaatsing van de Boekenweek, van maart naar april, goed zou uitpakken maar wat omzet betreft zijn wij tevreden.’

Dus volgend jaar graag weer in april?

‘Nee. De maand van de filosofie, die traditiegetrouw in april plaatsheeft, is nu helemaal ondergesneeuwd. We buitelen van het ene naar het andere: de Boekenweek, de maand van de filosofie, Record Store Day en moederdag. Het is veel om te communiceren naar klanten.

‘Eerder is al kritiek geweest op de CPNB, het marketingbureau van het boekenvak, en op de hoeveelheid acties die het verzint. Maar ook uitgevers doen dat. Atlas Contact heeft bijvoorbeeld nu ‘de maand van het natuurboek’ bedacht. Daar moeten we als vak beter over nadenken: wat is prioriteit? Klanten zien door de bomen het bos niet meer.’

Het moet beter worden verspreid?

‘Liever vier goede acties door het jaar heen dan elke maand weer iets met de haren erbij trekken.’

Verder nog nieuws?

‘In de Boekenweek kwam schrijver Özcan Akyol langs. Hij maakt zich hard voor het onder de aandacht brengen van literatuur bij jongeren, op scholen worden er nog maar een paar boeken gelezen voor de eindexamenlijst. Hij zegt: Maak die titels zó aantrekkelijk dat jongeren blijven doorlezen.

‘Eus maakt literatuur toegankelijk en spreekt jongelui aan. Er was bij ons ook veel vraag naar de boeken die werden besproken in zijn tv-programma Eus’ Boekenweek dat helaas alleen in de Boekenweek te zien was. Het boekenprogramma Brommer op zee gaat meer de diepte in, maar bereikt een kleiner publiek waardoor je in de sfeer van het elitaire blijft hangen.’

Wat is jullie boekentip?

‘Crapuul van Frank Bokern, onze nummer 2 van best verkochte boeken. De niet-Maastrichtenaar kent het Stokstraatkwartier als een luxe winkelstraat met hoogwaardige mode, maar vroeger was het een krottenwijk. Dit boek leest weg als een journalistiek verhaal. Opmerkelijk genoeg wordt het niet alleen door inwoners van Maastricht gekocht. Via internet versturen we het werkelijk door heel Nederland.’

Top-10 best verkochte boeken van Boekhandel Dominicanen in Maastricht:

1. Marieke Lucas Rijneveld: Het warmtefort (Essay Boekenweek 2022); CPNB

2. Frank Bokern: Crapuul – Kroniek van een krottenwijk; Van Oorschot

3. Paul van Grinsven en Paul Strijp: Brokamp en Bonfrère – Een magisch en mysterieus duo; Houx Digiprint

4. Pieter Waterdrinker: Biecht aan mijn vrouw; Nijgh & Van Ditmar

5. Nicci French: De gunst; Ambo Anthos

6. Colleen Hoover: It Ends With Us; Simon and Schuster

7. Colleen Hoover: Ugly Love; Simon and Schuster

8. Isabel Allende: Violeta; Wereldbibliotheek

9. Annejet van der Zijl: Fortuna’s kinderen; Hollands Diep

10. Lisa Weeda: Aleksandra; De Bezige Bij