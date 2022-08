De lyriek van violist Lisa Batiashvili gaat van exotisch en sensueel naar extatisch en hartstochtelijk ★★★★

Je zou tussen de regels door al dan niet heimelijke liefde horen op Secret Love Letters, het nieuwste album van violist Lisa Batiashvili met het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

Zo is Karol Szymanowski’s (1882-1937) Eerste vioolconcert volgens de musici samengebalde passie van de componist voor een man, toen homoseksualiteit nog verboden was. In elk geval is het een onconventioneel want doorlopend geheel, een rapsodisch werk met snel wisselende en variërende tempo’s en sferen. De Georgische violist valt zoals altijd op met haar lieflijke lyriek, die gaat van exotisch en sensueel naar extatisch en hartstochtelijk. Nézet-Séguin laat Batiashvili baden in het orkest dat hij hier en daar Hollywoodachtig romantisch laat golven.

Een passende pendant is Poème van Ernest Chausson (1855-1899), gebaseerd op een novelle van Ivan Turgenev. Speelt diens driehoekverhouding met zangeres Pauline Viardot en haar man een rol? Hoe dan ook, Batiashvili en de Amerikanen betoveren je met hun hunkerende, ziedende spel.

Lisa Batiashvili

Secret Love Letters

Klassiek ★★★★☆ Deutsche Grammophon