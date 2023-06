De London Design Biënnale stelde dit jaar geen klassieke ‘opdracht’ vooraf. Wel een vraag

Op een houten plank ligt een hartig, kruimig brood van deeg met meelwormen. Ernaast liggen zoete sneetjes met knoflook en vers brood gebakken van oude korsten, knapperig en lichtzuur. Met filmpjes worden de verschillende manieren van brood bakken over de hele wereld getoond. Bezoekers mogen zelf hun handen in het deeg steken en helpen. De geur van vers brood uit de oven werkt als een magneet.

De inzending van Oostenrijk, een tijdelijke bakkerij

De tijdelijke bakkerij is de Oostenrijkse inzending op de London Design Biënnale, sinds 2016 in het monumentale Somerset House aan de Thames. Veertig landen hebben in dit voormalige hoofdkantoor van de Britse marine een paviljoen ingericht, in de meeste gevallen slechts één installatie. Dit soort landenbiënnales zijn vaak een cultureel armpje drukken, waarbij de deelnemers elkaar proberen af te troeven met visuele statements. Of de inzet nou kunst, architectuur of design is, maakt nauwelijks verschil.

Samenwerking

‘Terwijl biënnales ook een ontmoetingsplek kunnen zijn, en een platform om internationale kennis en netwerken te bevorderen’, zegt directeur Aric Chen van het Nieuwe Instituut. De Rotterdamse instelling voor design, architectuur, mode en digitale cultuur heeft dit jaar de artistieke leiding van de Londense designbiënnale. Onder de noemer ‘Remapping collaborations’ roept het Nieuwe Instituut daarom de deelnemende landen op om samen te werken. ‘Het thema is dit keer geen opdracht, maar een vraag.’

De Nederlandse inzending voor de LDB '23

Het Nederlandse paviljoen geeft het goede voorbeeld. Het bestaat uit meubelelementen waarvan een kast, krukje of spreekgestoelte kan worden gebouwd. Deze losse elementen kunnen door de andere deelnemende landen worden geleend voor een lezing, kringgesprek of andere bijeenkomst. In een ouderwetse lessenaar staan ordners om de uitgeleende objecten te registreren, een knipoog naar de stroperige bureaucratie rond internationale samenwerking. Of is het een link naar de Brexit? Een lullige kamerplant, grijze luxaflex en vreugdeloze pennen aan een ketting complementeren de ambtelijke sfeer.

Veel landen verhouden zich niettemin slechts zijdelings tot de invitatie van de Nederlandse hoofdcurator. Of helemaal niet. Oostenrijk stipt nog losjes de geopolitieke dimensies aan van brood – de oorlog in Oekraïne veroorzaakte een mondiaal graantekort en een bijna-hongersnood in delen van Afrika. Het Amerikaanse paviljoen is daarentegen gevuld met enorme foto’s van het eigen natuurschoon. Met een speciale app kun je op je smartphone een ‘augmented’ laag bekijken met informatie over deze uitgestrekte landschappen. Ook Zuid-Korea wil imponeren met hightech snufjes; met een vr-bril op dwaal je rond door een virtuele zen-tuin vol computerkunst en digitaal design.

De Poolse inzending: nieuwe vensters voor kapotgeschoten gebrouwen in Oekraïne

Vensters voor Oekraïne

Toch maakt juist het Poolse paviljoen het meeste indruk met een laagdrempelige uitvoering en een onbaatzuchtig doel. Onder de noemer Poetics of Necessity wordt verslag gedaan van een burgerinitiatief om vensters te doneren aan Oekraïne. Door de eindeloze beschietingen door de Russen zijn de ramen van flats in frontsteden als Cherson en Charkiv gesprongen. Niet alleen leidt dit in de wintermaanden tot felle kou, een huis zonder ramen biedt bovendien geen geborgenheid.

In het Poolse paviljoen staat een dertigtal vensters van verschillende afmetingen en materialen dat daags voor de opening in Engeland is verzameld. Na afloop worden deze naar Oekraïne verscheept. Zo daadkrachtig kan internationale samenwerking ook zijn.

Een groep architecten heeft zich gebogen over manieren om vensters van verschillende soorten en afmetingen in elk gebouw te monteren. De oplossing is een eenvoudig houten frame dat aan de binnen- of buitenkant van de gevels wordt geplaatst; vensters die te hoog, laag of breed zijn kunnen zelfs nog open. Een prototype van deze geïmproviseerde, maar effectieve architectuur staat pontificaal in het paviljoen, dat door de organisatie terecht is onderscheiden met de Gold Medal. Want ook op deze ‘collaboratieve’ designbiënnale is uiteindelijk één land de beste.