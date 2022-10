De Londense rapper Shygirl omringt zich op haar debuut Nymph met een A-team aan Britse producers ★★★★☆

De naam Shygirl zingt al een paar jaar rond in het Londense clubleven. De dj en rapper Blane Muise (haar echte naam) geldt als groot talent in de Britse pop en als iemand die zich een eigen stijl heeft aangemeten die nauwelijks is te categoriseren. Op haar debuutalbum Nymph hoor je precies waarom ze zo lastig te plaatsen valt: de tracks bewegen zich vrij in de open ruimten tussen hiphop, pop en kunstzinnige dance- en clubmuziek. En die losse opvatting maakt Nymph een opvallende verschijning in het aanbod van de toch al zo levendige Zuid-Londense scene.

Shygirl laat haar raps en popachtige refreintjes soms per nummer van kleur verschieten: de openingstrack Woe bijvoorbeeld begint als een sensuele r&b-ballad, maar trekt daarna een diep spoor langs duistere hiphop- en dancebeats. En in Come for Me zetten de zware bassen en metalig tegen elkaar in zagende beats de Jamaicaanse dancehall ineens in een wel heel hedendaags poplicht.

Shygirl

Haar producers zijn haar op het lijf geschreven. Shygirl heeft een soort A-team van de vooruitstrevende Britse dance achter zich staan, met grote namen als Mura Masa, Arca en Sega Bodega als belangrijkste spelers. Ze maken tracks als Poison en het hitgevoelige Nike zowel uitdagend als hypertoegankelijk. Vooral Poison klinkt als een onmogelijke mix tussen Balkanbeats en aanverwante trekzakmuziek en laagdrempelige UK garage. Prachtig, hoe de monotone raps van Shygirl profiel krijgen bij pompende dance en het verleidelijk gezongen refreintje: ‘Whenever you see the bright light, I’ll bring you back.’ Een clubhit in wording.

En in slotnummer Wildfire laat Shygirl dubstep en goede oude drum-’n-bass opsieren met strijkers uit de school van Björk, en een weer zo aanstekelijk, omfloerst gezongen ‘I hear you say my name’ als dansvloerslogan die niet meer uit je hoofd gaat.

Een debuut om je mee in de kijker te spelen. En dat doet Shygirl in december ook in de Amsterdamse Melkweg, waar ze de grote zaal al lang en breed heeft uitverkocht.

Shygirl Nymph Elektronisch ★★★★☆ Because/Virgin