Dé literaire trend van 2022: gothic novels om bij weg te griezelen

Beeld Leonie Bos

De laatste jaren kropen Nederlandse schrijvers steeds dieper in hun eigen navel om daar de allerpersoonlijkste verhalen uit te peuteren. Denk aan Maartje Wortel, Niña Weijers, Saskia de Coster, Bregje Hofstede, Tobi Lakmaker, Valentijn Hoogenkamp, Lale Gül, Philip Huff, Elke Geurts en Bart Chabot. Er werd geworsteld met seksualiteit, gender en jeugdtrauma’s, geruzied met ouders, relaties gingen aan en uit, moeders werden dement, vaders gingen dood, vriendschappen verkeerden in zwaar weer, de een kreeg een baby en de ander een burn-out – allemaal echt gebeurd. Het leverde heus een paar prachtige, persoonlijke romans op, maar voor pure, ongebreidelde fantasie was weinig ruimte. Afgelopen jaar lijkt daar verandering in te zijn gekomen: de verbeelding is terug, schrijvers zijn weer lekker aan het verzinnen geslagen.

Dat gebeurde subtiel in een boek als De gebeurtenis van Peter Terrin, waarin de levens van doodnormale mensen in elkaar grijpen en dan ineens een bijzonder geheel vormen. Of met hulp van historische figuren, de componist Haydn bijvoorbeeld, of Rembrandt, die tot leven werden gewekt in de verhalenbundel Meneer en mevrouw God van Margriet de Moor. Soms werd er gekozen voor een bijzondere verteller: een kogel in Het licht aan het einde van de loop van Martin Michael Driessen, of een dode in het hiernamaals in Hebben en zijn van Dimitri Verhulst. In Ogentroost van Anton Dautzenberg kwamen zowaar pratende planten en dieren voor. Maar het opmerkelijkst was de comeback van het ultieme fantasievolle genre: gothic.

De stuipen op het lijf

De gothic novel is een roman waarin mysterie, romantiek en horror vermengd worden, ‘uitgevonden’ in 1764, toen de Engelsman Horace Walpole The Castle of Otranto publiceerde. Walpole was geobsedeerd door middeleeuwse, gotische (vandaar ook de naam) gebouwen en liet het kasteel uit de titel een grote rol spelen in zijn verhaal: verboden kamers, donkere gangen, dreigende torens, bewegende schilderijen, deuren die uit zichzelf open- of dichtgaan – alles om de lezer de stuipen op het lijf te jagen. Het boek werd een enorme hit en vormde een blauwdruk voor de vele gothic novels die erop zouden volgen. Frankenstein van Mary Shelley is een beroemd voorbeeld, of Dracula van Bram Stoker, maar ook de horrorverhalen van Edgar Allan Poe zijn hartstikke gothic.

Kennelijk is het aanlokkelijke effect van oude afgelegen huizen, krakende trappen, donkere kelders, dode dieren, geesten, griezelige verdwijningen en duivelse figuren nog steeds niet uitgewerkt, want we zagen al deze elementen dit jaar terug in opvallend veel Nederlandse fictie. Zo is De menseneter van Tom Hofland een regelrechte imitatie van een gothic novel. Op een naargeestig kantoor aan de rand van het bos lopen de dingen akelig uit de hand als er een vreemde heer met zijn zwarte poedel (!) langskomt om een aantal overtallige medewerkers ‘uit de weg te ruimen’. Schijnsel van de maan, koormuziek die door een open raam sijpelt, een gepreveld gebed, flikkerende lampen – het zit er allemaal in.

Simone Atangana Bekono geeft een dikke knipoog naar het gothic genre met haar novelle Zo hoog de zon stond. Hoofdpersonage Sonny logeert bij een vriendin in een unheimische villa, waar verlepte bloemen ongezien worden ververst, gebroken glas ineens is opgeruimd en bebloede lakens plots zijn verschoond. Sonny wordt geplaagd door vreselijke nachtmerries, waarin enge vrouwen haar buik openbijten en haar binnenste opzuigen.

Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje, nummer 2 in onze lijst met beste boeken van 2022, staat ook bol van het bovennatuurlijke: doden die ineens hun ogen openen, onverklaarbare voetstappen op de trap, ruisende rokken op verlaten gangen, gebons vanuit een grafkist… En hoe zit het eigenlijk met die kadavers in verschillende staten van ontbinding die her en der begraven liggen? Dode dieren genoeg ook in Kleine haperende vluchten van Femke Brockhus, een mol in het prikkeldraad, nat, dieprood vlees in de struiken, botjes in de tuin, een dode vogel, zwarte veren, een koud en stijf lijfje, en vergeet dat afgelegen, oude, krakende huis niet, waarin een architect alleen met zijn dochtertje achterblijft na de raadselachtige verdwijning van zijn vrouw…

Verwarrende tijden

Kortom: gothic is terug. En dat valt goed te verklaren. In deze verwarrende tijden waarin het vertrouwen in de media, de politiek en de wetenschap door nepnieuws en desinformatie steeds verder wordt aangetast, zodat we amper nog weten wie of wat goed of betrouwbaar is of niet, wordt ‘echt gebeurd’ steeds minder aantrekkelijk. Liever trekken we ons terug in een fantasiewereld waarin gevaar, slechtheid en enge dingen als zodanig herkenbaar zijn.

Markies de Sade schreef in 1800 dat de gothic novel een politieke dimensie had en zag de opkomst ervan als een reactie op de Franse Revolutie. Een resultaat van de revolutionaire schokken die in heel Europa voelbaar waren. Hoe groter de maatschappelijke gruwel, meende hij, hoe sensationeler de literatuur. Ook dat zou verklaren waarom juist nu, in een tijd waarin de wereld van de ene in de andere crisis valt, het gothic-genre een vlucht neemt. Enger dan dodelijke virussen, Poetin, stijgende zeespiegels en extreem-rechts wordt het niet, dus duik maar fijn in al die fantastische, literaire duisternis.