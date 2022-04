De Linda verdiept zich in seksuele intimidatie – maar nog zonder Linda zelf

Linda is in nummer 214 (thema: ‘Over de grens – #MeToo: hoe gaan we verder?’) op haar best als ruim baan wordt gegeven aan een fotoreeks met beroemde stillevens. Ze zijn aangepast door de Zweedse fotojournalist Elisabeth Ubbe, en tamelijk rigoureus ook. Tussen de citroenen, zonnebloemen, vissen, schedels en asperges hangt of ligt een penis – dickpics dus, maar dan grappig en niet intimiderend. Wel viezig. Commentaar van Ubbe: ‘Vrouwen moeten er ontzettend om lachen.’

Still Dick – Motstånd heet haar serie. Ze hoefde geen gebruik te maken van Photoshop, de vrijwilligers stonden in de rij. ‘Heel fijn dat zo veel mannen mee wilden werken voor de goede zaak.’ Een stilleven van Adriaan Coorte smeekte om een penis in stijve staat, vond ze. ‘Die man heb ik maar wat privacy gegeven. Mijn echtgenoot heeft de asperges eromheen gebonden.’

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in alle vormen, inclusief dickpics: de dringende boodschap is dat het snel afgelopen moet zijn. Nadrukkelijk richt het blad zich tot mannen, een groep die in de achterban van Linda veruit in de minderheid is. Namen worden niet genoemd, ook die van Jeroen Rietbergen niet, de partner van Linda de Mol die de beerput bij The Voice voor een groot deel vulde.

Om erin te knallen zette de redactie een vulva-achtig kunstwerk op de cover, Rose Lips van visueel kunstenaar Daantje Bons. ‘Bij een statement-editie hoort ook een statement-cover’, zegt hoofdredacteur Karin Swerink erover op de site van het blad. ‘Het is de mond die altijd dicht is gebleven tot nu toe, zowel bij mannen als bij vrouwen. Ik wil niet dat mensen wegkijken.’

Opnieuw neemt Swerink het voorwoord voor haar rekening. Linda de Mol, de naamgever, heeft haar werkzaamheden nog niet hervat. Linda zou Linda niet zijn als het thema zou ontbreken, volgens Swerink. ‘Het liefst had ik dat met Linda gedaan, maar we vinden het onderwerp zo belangrijk dat we hebben besloten dat we dit nu al moeten doen.’

De boodschap is zorgvuldig verpakt, maar laat aan de verbeelding niets te wensen over. Zes vrouwen vertellen over gevallen van seksuele intimidatie op hun werk. Henk van Straten probeert in ‘De mannencode’ te achterhalen waarom mannen elkaar vaak niet aanspreken als ze zich misdragen.

Een andere schrijver, Saskia Noort, houdt een tirade (haar woordkeuze) tegen de hardnekkigste mythes over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De eerste zin: ‘Ik begin maar meteen met een disclaimer: niet alle mannen zijn grensoverschrijdende, aanrandende, seksueel intimiderende klootzakken.’ Waarna Noort losbarst in een betoog waar geen speld tussen te krijgen is.