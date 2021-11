De liggende nimf van W.F. Hermans en de krant van Stan Laurel

Het onregelmatig verschijnende en altijd verrassende tijdschrift Furore (sedert 1975) heeft het tempo flink opgevoerd. Nummer 27 is al de zesde uitgave sinds 2017, het jaar van een grootse comeback. Uitgever, redacteur en grafisch ontwerper Piet Schreuders zit in een productieve fase.

Dat is goed. Voorheen moesten fans soms jarenlang op Furore wachten. Van 1980 tot 2012 verschenen slechts vijf nummers. Nummer 27 is gedateerd als ‘janu, 2022’. Schreuders leeft van het verleden, maar is zijn tijd vooruit.

Furore zet deze keer zwaar in op Willem Frederik Hermans. Op 1 september was het honderd jaar geleden dat de schrijver werd geboren. In de rubriek ‘Hermansiana’ heeft Schreuders – het is zijn specialiteit, hij is ook een soort detective – achterhaald waar en wanneer een foto van Hermans is genomen die in 1950 in het blad Podium stond.

Op de foto vleit Hermans zich tegen een standbeeld van een naakte vrouw aan. Het gaat, zo ontdekte Schreuders, om een liggende nimf van Auguste Guénot in het Palais de Tokyo in Parijs. Hermans was daar in juni 1949. Typische Furore-zin: ‘Willem Frederik Hermans heeft zich dikwijls laten fotograferen bij standbeelden of affiches van blote vrouwen.’

Reve en Van der Elsken

Het is de opmaat naar twee reconstructies van fotoreportages met Hermans, uit 1954 en 1955. Bob Polak pluist op 26 pagina’s (hier is een uitroepteken op zijn plaats) de reportage uit die Cas Oorthuys in Amsterdam maakte met Hermans en Gerard Kornelis van het Reve, zoals hij zichzelf toen nog noemde. Het roept herinneringen op aan de uitgebreide Furore-studie uit 2018 van de tocht die The Beatles in 1964 in Amsterdam met een rondvaartboot maakten.

Huib Ludriks stortte zich op de tweede fotoreportage, van Ed van der Elsken. Hij lokaliseert 56 jaar later de foto’s die Van der Elsken maakte en reconstrueert de wandeling van de fotograaf en Hermans. Schitterende foto’s ook.

In de rubriek ‘Een deur moet open of dicht zijn’ staat ook een leuke primeur. Eindelijk is bekend welke krant op het bed ligt van Stan Laurel in de film Helpmates uit 1932. Het is de San Francisco Examiner van zondag 2 augustus 1931.

Dit lees je nergens anders. Schreuders is de speelse meester van details die er, ook al lijkt het soms op het eerste gezicht anders, toe doen. Met instemming sluiten we af met een ingezonden brief van ene Erwin in de rubriek ‘De postman belt altijd 2x’: ‘Furore weet als geen ander wat men wil! Niets kan beter!’