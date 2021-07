De liefhebber van klassieke muziek is deze zomer beter af dan de popfestivalganger

Het festival Wonderfeel in ’s-Graveland biedt klassieke muziek in de natuur. Beeld Aurélie Geurts

Om de verwarring direct de kop in te drukken, had het festival Wonderfeel een e-mail klaargezet. Meerdaagse festivals, werd vrijdagavond bekendgemaakt in de persconferentie van het demissionair kabinet, zijn tot in elk geval 14 augustus niet toegestaan. Je zou denken dat dit ook geldt voor de zomerfestivals voor klassieke muziek. Maar nee dus. Wonderfeel, meldde het festival drie kwartier na aanvang van de persconferentie, gaat volgend weekend wél door.

Ja, het festival op Landgoed Schaep en Burgh in ’s-Graveland duurt drie dagen, maar het biedt geen overnachtingsmogelijkheid aan en dus geldt het volgens het kabinet niet als ‘meerdaags evenement’. Ook festival Klaterklanken in Overveen, ook in de openlucht, ging dit weekend gewoon door, ondanks regen op zaterdag.

‘We wisten vrij goed wat er ging gebeuren’, zegt Wonderfeel-directeur Tamar Brüggemann over de nieuwste maatregelen. ‘We hebben bronnen die in nauw contact staan met de minister. We moesten de mail alleen nog nalopen. Het enige wat er verandert, is dat we iedereen nu een vaste zitplaats moeten geven, terwijl bezoekers bij ons normaal gesproken ook in het gras liggen, dus we hebben wat stoelen bijbesteld. We draaien het podium een kwartslag, zodat we nog meer ruimte hebben.’

Het publiek – gevaccineerd of negatief getest – heeft dagdelen kunnen boeken. Wie het festivalgevoel wil opvoeren, kan terecht op de nabijgelegen camping (‘daar heeft het festival niets mee te maken’). Alle musici worden getest, ook als zij al volledig zijn gevaccineerd. ‘Het meeste hadden we al in de draaiboeken staan’, zegt Brüggemann. ‘Maar zo’n persconferentie zorgt toch voor extra stress. We weten dat alles nog kan veranderen. Het wordt hoe dan ook huilen: van blijdschap of ellende.’

Wonderfeel, vanaf het grote podium gezien. Beeld Foppe Schut

Voordat evenementen als Wonderfeel (eerste editie in 2015), Klaterklanken en Oranjewoud (vanaf 19 augustus) opkwamen, had het woord ‘festival’ in de klassieke muziek een andere betekenis: nog steeds wordt in de regel een reeks concerten bedoeld, meestal binnen een week, waarbij voor elk afzonderlijk concert een apart kaartje moet worden gekocht. Voor dat type festival zijn de gevolgen dus ook klein: zo moet het Delft Chamber Music Festival (vanaf 22 juli) het alleen met beperkte zaalcapaciteit doen, want die anderhalve meter.

Zo is de liefhebber van klassieke muziek beter af dan de popfestivalganger. Of het allemaal doorgaat zoals gepland, moet blijken, maar de zalen, orkesten en ensembles doen er alles aan om de voorpret aan te wakkeren. Zo kondigde het Rotterdams Philharmonisch Orkest vorige week het nieuwe seizoen aan met een Wagner-opera (Das Rheingold, gedirigeerd door Yannick Nézet-Séguin) en de terugkeer van pianofenomeen Martha Argerich (in februari).

En geloof het of niet, maar het Amsterdamse Concertgebouw wil al op 7 september het seizoen openen met een volledig bezette Grote Zaal: de Wiener Philharmoniker komen dan de Unvollendete van Schubert en de Vierde symfonie van Bruckner spelen, met als dirigent Herbert Blomstedt. Extra bijzonder: de Zweed werd zondag 94 jaar.

Donderdagochtend ging het concert in de verkoop, maar het publiek blijkt nog wat afwachtend. Van de 1974 stoelen waren er zondagmiddag nog ongeveer 400 vrij.